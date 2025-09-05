Vale Tudo: Solange descobre triste notícia sobre saúde de Afonso

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Quimioterapia não teve o efeito desejado e o triatleta ainda corre risco. Saiba o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela das nove da Globo

Solange (Alice Wegmann) receberá uma notícia triste do médico sobre Afonso (Humberto Carrão) nos próximos capítulos da novela Vale Tudo.

A diretora da Tomorrow vai ficar sabendo que a quimioterapia não teve o efeito desejado e que a situação do tratamento contra a leucemia de Afonso não é nada simples.

A única chance que Afonso tem para se curar é por meio de um transplante de medula. Heleninha, Celina e Odete não são compatíveis com o atleta e, por isso, ele precisa recorrer ao banco de doadores.

Leonardo, irmão que Afonso acredita estar morto, pode ser a salvação do rapaz.

Afonso é liberado para ir para casa após acabar a primeira etapa do tratamento. Ele terá a companhia de Solange, que espera gêmeos dele.

Ela decide procurar o oncologista para ter mais informações sobre a saúde do atleta. "Eu recebi hoje alguns resultados que indicam uma remissão bem pouco efetiva", diz o médico.

"Realmente, a quimioterapia não teve o efeito esperado, Solange. Para o Afonso se curar, ele vai precisar de um transplante de medula", completa.

Afonso acredita que não viverá para ver o nascimento dos filhos e até grava um vídeo de despedida. Ele também pede a Heleninha que cuide de Solange e das crianças.