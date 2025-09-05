fechar
Vale Tudo: Solange descobre triste notícia sobre saúde de Afonso

Quimioterapia não teve o efeito desejado e o triatleta ainda corre risco. Saiba o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela das nove da Globo

Por Marilia Pessoa Publicado em 05/09/2025 às 13:24
Imagem de Solange em Vale Tudo.
Reprodução/Globo

Solange (Alice Wegmann) receberá uma notícia triste do médico sobre Afonso (Humberto Carrão) nos próximos capítulos da novela Vale Tudo.

A diretora da Tomorrow vai ficar sabendo que a quimioterapia não teve o efeito desejado e que a situação do tratamento contra a leucemia de Afonso não é nada simples.

A única chance que Afonso tem para se curar é por meio de um transplante de medula. Heleninha, Celina e Odete não são compatíveis com o atleta e, por isso, ele precisa recorrer ao banco de doadores.

Leonardo, irmão que Afonso acredita estar morto, pode ser a salvação do rapaz.

Afonso é liberado para ir para casa após acabar a primeira etapa do tratamento. Ele terá a companhia de Solange, que espera gêmeos dele.

Ela decide procurar o oncologista para ter mais informações sobre a saúde do atleta. "Eu recebi hoje alguns resultados que indicam uma remissão bem pouco efetiva", diz o médico.

"Realmente, a quimioterapia não teve o efeito esperado, Solange. Para o Afonso se curar, ele vai precisar de um transplante de medula", completa.

Afonso acredita que não viverá para ver o nascimento dos filhos e até grava um vídeo de despedida. Ele também pede a Heleninha que cuide de Solange e das crianças.

