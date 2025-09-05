Flávio Ricco: o dinheiro está curto no mercado, mas movimentação segue em alta

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Constata-se uma movimentação no mercado que é das mais interessantes, como há muito tempo não se via; confira na coluna de hoje (5)

A vida não está fácil. Os comerciais das TVs continuam se virando nos 30 para bater ou, pelo menos, chegar mais próximo das metas estabelecidas. As oscilações da nossa economia são sempre imprevisíveis, assim como inevitáveis.

Por outro lado, nada permite a ninguém pensar que o momento é de baixa ou que não existe trabalho.

Ao contrário. Constata-se uma movimentação no mercado que é das mais interessantes, como há muito tempo não se via, tanto em se tratando da TV aberta, mas também dos novos canais do YouTube, especialmente esportivos.

A partir da CazéTV e do GE TV, em início de operações, já há uma disputa por novos e melhores valores, que deve se intensificar ainda mais nos próximos tempos.

Não bastassem as duas, tem ainda os planos da Disney a respeito e também a Record Entretenimento, desde o início da semana em fase de montagem.

É claro, em se tratando desta última, de forma mais tímida e nada muito próximo ao atrevimento ou recursos das demais. Mas que também não deixa de ser significativo e com chances também de saber se colocar, em um campo que já é dos mais agitados.

As perspectivas, como se vê, são muito interessantes. E isto, claro, sem contar todo o trabalho no streaming, correndo e concorrendo na paralela.

TV Tudo

Circuito interno

Alguns privilegiados da Warner tiveram a oportunidade de assistir aos 40 capítulos da novela “Dona Beja”, prevista para estrear em janeiro.

O trabalho da protagonista Grazi Massafera, informa-se, supera a expectativa. Acredita-se que “Beja” poderá, inclusive, bater os resultados de “Beleza Fatal”.

Imagem de Grazi Massafera - reprodução Instagram

Um detalhe

Após a exibição na HBO Max, dificilmente “Dona Beja” ganhará espaço na atual faixa de novelas da Band, às 20h30, depois do jornal.

O horário não permitiria as muitas cenas de nudez e sexo que a novela contém.

Mas longe disso

Só que isto não significa qualquer impedimento para que Band e HBO Max, que têm excelentes relações, se entendam também com relação à “Dona Beja”.

A qualidade do produto poderá determinar a abertura de outro horário, na faixa das 11h da noite.

Festa da música

O Prêmio Multishow será no dia 9 de dezembro, ao vivo, com transmissão pelo Multishow e TV Globo, além do Globoplay.

Tadeu Schmidt e Kenya Sade já estão reservados para apresentação, com participação de Milton Cunha.

A nova do João

João Emanuel Carneiro acaba de entregar sinopse de uma nova novela na Globo.

O projeto é para às 21h e deve entrar depois do Walcyr Carrasco.

Clipe

Neste próximo domingo, 7 de setembro, a TV Cultura estreia um clipe do Hino Nacional, interpretado pela Brasil Jazz Sinfônica, sob regência do maestro Gustavo Petri.

Gravado em alguns dos locais mais icônicos de São Paulo, como o Museu do Ipiranga, passa a servir como vinheta diária, na abertura da programação, às 6h.

Não para

Assim que terminarem as gravações de “Vale Tudo”, Renato Góes vai se preparar para “Poeta Bélico”.

Trata-se de um projeto para o cinema, que terá direção de Allan Souza Lima, atualmente na “Dança dos Famosos”.

Máfia do apito

Nagib Fayad, o “Gibão”, apontado pelas investigações como mentor da Máfia do Apito, fala pela primeira vez, 20 anos depois, sobre o caso nesta série especial do Sportv. Estreia hoje, às 19h30.

Serão três episódios em sequência, com depoimentos de personagens diretamente envolvidos e de jornalistas que acompanharam de perto a investigação, como André Rizek e Thays Oyama.

Programação

Os 24 participantes de “A Fazenda” estão escolhidos e não houve nenhuma desistência, problemas na documentação ou reprovação nos exames médicos.

O confinamento começa na próxima quinta-feira e, no outro sábado, já serão transferidos para Itapecerica da Serra.

A propósito

Em se tratando de Record, não haverá futebol nesses dois próximos domingos.

Neste, porque não tem rodada no Brasileirão e no outro, o jogo Fluminense e Corinthians, será no sábado, 20h30.

Especial

O “Caldeirão com Mion” deste sábado, na Globo, terá uma edição especial do ‘Sobe o Som’ dedicada à obra e aos 80 anos de Renato Teixeira, autor de clássicos que também marcaram a trilha sonora da TV.

E pela primeira vez no programa apresentado por Mion, o cantor Fagner participa da celebração. Vão cantar Romaria.

Imagem de apresentador Marcos Mion entre os convidados, Renato Teixeira e Fagner - Crédito: Globo/Trouva

Bate – Rebate

João Roberto Marinho, presidente do Conselho de Administração do Grupo Globo, receberá homenagem na 53ª edição do Emmy Internacional...

... A festa está marcada para 24 de novembro em Nova York...

... Como sempre, fica a expectativa para o desempenho do audiovisual brasileiro no evento.

“Lucicreide vai pra Marte”, trabalho da Fabiana Karla, será exibido pela Globo em 24 de setembro, em “Cinema Especial”.

Importante destacar: a 4ª edição da campanha De Olho nos Olhinhos, liderada por Daiana Garbin e Tiago Leifert, começa no dia 12.

Em novembro, serão conhecidos os vencedores do Prêmio GLP4, uma das maiores premiações online, abrangendo música, televisão, cinema, internet e moda.

Aline Dias está em “O que sobrou do céu”, longa de suspense e terror da diretora Luciana Malavasi, com estreia prevista para 2026...

A atriz-mirim Oli Bela, depois de um trabalho para os Estúdios Globo, já se garantiu em uma nova novela vertical da plataforma ReelShort...

... O roteiro será tocado pela Berry Produções e dirigido por Olavo Cavalheiro. Bela fará a primeira fase da protagonista, interpretada por Anna Dalmei.

C´est fini

Apesar de a Globo ter “esquecido” ou interrompido a promoção de “Guerreiros do Sol”, a novela tem frequentado o Top 10 do Globoplay, brigando com “Vale Tudo” e “Dias Perfeitos”.

Este trabalho marca o reencontro do diretor Rogério Gomes com o sucesso. No bastidor, outro ponto alto. Foram muitos os elogios do elenco, em especial, pela organização.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!