Setor musical brasileiro movimenta R$ 116 bilhões
Cobertura dos principais fatos de Pernambuco nos temas de sociedade, política, eventos e entretenimento com a análise de João Alberto
Clique aqui e escute a matéria
Dados de um relatório exclusivo divulgado pela Associação Nacional da Indústria da Música revelam que o setor musical brasileiro movimentou R$ 116,06 bilhões em 2024. O levantamento posiciona o Brasil como o 9º maior mercado de música do mundo, evidenciando a força econômica da indústria no país. No entanto, há duas problemáticas: 99,1% dos equipamentos do setor consumidos no país são importados e 53% das empresas estão no Sudeste.
APOSENTADORIA
Dom Alberto Taveira Corrêa, arcebispo de Belém, completou 75 anos e, cumprindo norma da Igreja, pediu renúncia, aceita pelo Papa Leão XIV, que nomeou Dom Júlio Akamine para o cargo. Dom Alberto é muito ligado à Obra de Maria e vem constantemente participar de eventos na sede daquela comunidade católica, em São Lourenço da Mata.
CHURRASCO
A icônica “Fazenda Churrascada”, templo do churrasco brasileiro, terá sua primeira unidade no Nordeste, no Parque Gourmet do Shopping Recife. O espaço, com 2.400m² de “rooftop” e ambientação exclusiva, oferece alta gastronomia, entretenimento e estilo de vida em torno da paixão nacional pelo churrasco.
BOA LEMBRANÇA
O monsenhor Luciano Brito comemora. Sua cidade natal, Piranhas, em Alagoas, ganhou um membro da disputada Associação dos Pratos da Boa Esperança. É o “Nalva Cozinha Autoral”, que ele sempre vai nas suas visitas à cidade.
AÇAFRÃO
Para obter um quilo de açafrão, são necessárias 150 mil flores. É por isso que um grama da especiaria vale 80 dólares. Já um grama de ouro vale menos: 60 dólares.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
HEMOBRÁS
Ana Paula Menezes vem fazendo um elogiado trabalho como presidente da Hemobrás.
EMPRESÁRIOS
O Recife será palco do I Fórum de Negócios Familiares no Novotel Recife Marina, com debates focados em empresas familiares do país. Daniella Marques, Sérgio Eraldo Salles, Adriana Salles são alguns empresários que vão palestrar. O evento será dia 17 deste mês e foi pensado por iniciativa de Romero Maranhão Neto.
NOVO FOCO
O comércio espera ter uma melhoria de vendas na comemoração do Dia da Criança, 12 de outubro, que vai cair num domingo.
DOCES
Lucinha Cascão inaugura seu novo Café no Shopping Recife, na próxima terça-feira, em evento para convidados e apresenta novo cardápio para o espaço.
TURNÊ
O cantor The Weeknd anunciou ontem o retorno da sua turnê ao Brasil no primeiro semestre de 2026. Ele fará três shows em São Paulo e no Rio de Janeiro e, todos os shows na América Latina, terão participação de Anitta.
M O V I M E N T O
BOM DIA: “A felicidade é um bem que se multiplica ao ser dividido.” (Maxwell Maltz)
- O CAPITÃO de Fragata Gustavo Marne Gonçalves é o novo comandante da Escola de Aprendizes Marinheiros de Pernambuco.
- O FOLCLÓRICO José Maria Eymael, que disputou seis vezes a presidência da República, com votações Ínfimas, decidiu encerrar a carreira política.
- O HEMATO vai abrir neste domingo, mesmo sendo feriado, para incentivar a população a doar sangue.
- O MUNDO da moda perdeu um grande ícone: Giorgio Armani, faleceu ontem, aos 91 anos.
- SOPHIA Lins assina, domingo, um casamento judaico, com direito a rabino que supervisionou todos os detalhes para garantir a fidelidade às tradições.
- O ESCRITOR Marcelo Tas será uma das atrações do 21º Congresso Internacional de Inovação na Educação.
- O MÉDICO Lourival Carvalho destacou, em videocast do JC, o aumento da procura de homens por cirurgias plásticas após o uso do Mounjaro, devido à perda de peso e consequente flacidez.
- A CANTORA Joanna celebra, esta noite, seus 45 anos de carreira, com show comemorativo no Teatro RioMar.
ANIVERSARIANTES: Adriana Paranhos Machado Guimarães, Alexandre Guerra, Andréa Lins, Andressa Cavalcanti, Eliezer Menezes, Enildo Heráclio de Queiroz, Fernando Ferro, Jaime de Queiroz Lima Filho, Luciano Siqueira, Luiz Ataíde Júnior, Maciel Dias, Marco Antônio Ferraz, Maria das Mercês Lima, Ney Cavalcanti, Norma Villa Nova de Lima, Raphael Acioli e Taciana Queiroz Galvão.