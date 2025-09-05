Oscar Niemeyer e belos gestos na sua carreira
Oscar Niemeyer recebeu Mussa Calil Neto, presidente do clube Os Independentes, fundador da Festa do Peão de Barretos, que tinha um sonho: o projeto da construção de um novo recinto grandioso para o rodeio. Na hora de acertar o valor, revelou que não tinha condições de pagar. O arquiteto disse, então “Você vai querer que eu faça um trabalho e eu não vou receber?’’. Dois meses depois, mandou o projeto contemplando um estádio de rodeios, o museu, a esplanada do futuro Parque do Peão. O presidente foi acertar o preço. E Niemayer disse: “Agora tem o dinheiro?’’, ele disse que não, e o arquiteto autorizou; ‘’então vá fazer a obra’’, que nunca teve pagamento. Foi um dos muitos gestos de grandeza que o mais famoso arquiteto brasileiro teve na sua carreira.
VIAGEM
Karyna Maranhão e Celso Henrique aproveitam dias em Monopoli, na região italiana da Puglia, em uma temporada de miniférias marcada também pela celebração do aniversário dele.
INFÂNCIA
Terça-feira, empresária Juliana Ribeiro e pela psicóloga Marta Hazin estreiam o PODColo, novo podcast idealizado para ampliar debate sobre temas sensíveis do universo da maternidade e da infância.
PÚBLICO
O empresário Ígor Dias, à frente de setor imobiliário, revela que grande parte dos contratos fechados em Porto de Galinhas, Carneiros e Maragogi foi com clientes do Centro-Oeste e do Sul do país.
SAÚDE MENTAL
A OMS divulgou dado preocupante: mais de 1 bilhão de pessoas no mundo vivem com transtornos mentais, como ansiedade e depressão.
FUTEBOL AMERICANO
Hoje, na Neo Química Arena, em São Paulo, teremos o jogo de futebol americano entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers, promovido pela NFL. Todos os ingressos, que custam entre R$ 500 e R$ 3,4 mil, estão vendidos.
JUVENTUDE
Faz sucesso na nova geração o casal de namorados Eduardo Loyo e Maria Paula Macedo.
NA CABEÇA
O presidente Lula começou a usar chapéu para esconder a cicatriz de uma cirurgia. Gostou tanto que passou a usar um em vários eventos. Agora tem usado mais o boné azul com a frase “O Brasil é dos Brasileiros.”
NO OSCAR
Depois das vitórias no Festival de Cinema de Cannes, o filme de Kleber Mendonça “O Agente Secreto” aparece como o favorito para representar o Brasil no Oscar de Melhor Filme Estrangeiro.
ATRIZ
A atriz Bella Campos é uma aposta de muito destaque na dramaturgia. Em seu primeiro papel de protagonista, na novela Vale Tudo, é a capa da revista Glamour, onde fala da sua, ainda recente carreira.
NA LATA
Alguns drinques famosos agora são vendidos em latinhas. Como o Jack Daniel’s Cola (mistura de uísque e Coca-Cola), Beefeater Gin & Tonic (gin Beefeater e tônica Antarctica) e Five Drinks Mojito (rum e maracujá).