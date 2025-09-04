Karine Teles, a Aldeíde de ‘Vale Tudo’, desabafa sobre ser alvo de ataques na web: “Agride e ofende”
Karine Teles, que está no ar na novela Vale Tudo, da Globo, como a personagem Aldeíde, vêm conquistando uma grande visibilidade nas telinhas. A atriz, que é conhecida nos cinemas e no teatro, consolidou seu espaço nas novelas.
Em entrevista à revista Quem, a artista apontou que precisou lidar com os efeitos dessa exposição, intensificada após o remake de Pantanal (2022), e que a tornou alvo de ataques e comentários negativos.
“A internet é esse lugar onde as pessoas se sentem protegidas para destilar o ódio, para fazer comentários que jamais fariam pessoalmente, para se expor de um jeito que não se exporiam pessoalmente”, declarou Karine Teles. A atriz de Vale Tudo, então, admitiu ter limitado as interações entre os internautas em suas publicações.
“Agride e ofende”
“Hoje em dia, eu realmente filtro muito o meu acesso às redes, porque eu acho que esse hate que se encontra eventualmente na internet não representa a realidade. Mas ele agride, ofende, machuca, como se fosse real”, disse a atriz, que repudia veemente qualquer tipo de ataque preconceituoso.
“Quando o comentário é preconceituoso, racista, homofóbico, ou alguma dessas violências que a gente já entende que são criminosas, eu simplesmente bloqueio e denuncio, que é o que eu acho que deveríamos fazer”, pontuou Karine Teles.
