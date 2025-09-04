Vale Tudo: Raquel se torna influencer após lançar campanha solidária
A empresária voltará a ser destaque pela culinária. Saiba o que vai acontecer com a personagem nos próximos capítulos da novela das nove da TV Globo
Raquel (Taís Araújo) ganhará destaque na gastronomia novamente nos próximos capítulos de Vale Tudo, novela das nove da TV Globo.
A empresária rebrirá a Paladar como um restaurante para pagar as dívidas e também cria uma linha de sanduíches que serão vendidos em postos de gasolina.
Raquel chamará a atenção da mídia ao criar uma campanha solidária depois de ver uma mulher em situação de rua revirando o lixo procurando comida.
A campanha de Raquel, "Prato Solidário", serve um prato às pessoas em situação de rua a cada refeição vendida. A iniciativa será bem sucedida e atrai mais clientes, além de virar notícia.
A Paladar ganha ainda mais destaque após Raquel fazer um vídeo explicando como funciona a campanha. O post vai viralizar!
Renato (João Vicente de Castro) descobre sobre o sucesso de Raquel e a convida para ser a nova campanha da Tomorrow. Agora, graças ao sucesso da ação do prato solidário, Raquel retorna à agência como uma influenciadora de gastronomia.