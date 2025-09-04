fechar
Vale Tudo | Notícia

Vale Tudo: Raquel se torna influencer após lançar campanha solidária

A empresária voltará a ser destaque pela culinária. Saiba o que vai acontecer com a personagem nos próximos capítulos da novela das nove da TV Globo

Por Marilia Pessoa Publicado em 04/09/2025 às 14:41
Imagem de Raquel em Vale Tudo.
Imagem de Raquel em Vale Tudo. - Reprodução/Globo

Clique aqui e escute a matéria

Raquel (Taís Araújo) ganhará destaque na gastronomia novamente nos próximos capítulos de Vale Tudo, novela das nove da TV Globo.

A empresária rebrirá a Paladar como um restaurante para pagar as dívidas e também cria uma linha de sanduíches que serão vendidos em postos de gasolina.

Raquel chamará a atenção da mídia ao criar uma campanha solidária depois de ver uma mulher em situação de rua revirando o lixo procurando comida.

A campanha de Raquel, "Prato Solidário", serve um prato às pessoas em situação de rua a cada refeição vendida. A iniciativa será bem sucedida e atrai mais clientes, além de virar notícia.

Leia Também

A Paladar ganha ainda mais destaque após Raquel fazer um vídeo explicando como funciona a campanha. O post vai viralizar!

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Renato (João Vicente de Castro) descobre sobre o sucesso de Raquel e a convida para ser a nova campanha da Tomorrow. Agora, graças ao sucesso da ação do prato solidário, Raquel retorna à agência como uma influenciadora de gastronomia.

Leia também

Karine Teles, a Aldeíde de ‘Vale Tudo’, desabafa sobre ser alvo de ataques na web: “Agride e ofende”
Karine Teles

Karine Teles, a Aldeíde de ‘Vale Tudo’, desabafa sobre ser alvo de ataques na web: “Agride e ofende”
Vale Tudo exibe cena bizarra de Afonso com três mãos e web não perdoa
Humberto Carrão

Vale Tudo exibe cena bizarra de Afonso com três mãos e web não perdoa

Compartilhe

Tags