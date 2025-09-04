Vale Tudo exibe cena bizarra de Afonso com três mãos e web não perdoa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A novela Vale Tudo, de Manuela Dias, continua cometendo erros grotescos, muitos, inclusive, pontuados pela colunista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo. O absurdo da vez foi o mocinho Afonso Roitman (Humberto Carrão) aparecer com três mãos em uma cena!

Em tratamento contra um câncer, o filho de Odete Roitman (Debora Bloch) acompanhou o ultrassom do seu filho com Solange (Alice Wegmann) pelo celular. Enquanto segurava o aparelho com as duas mãos, os telespectadores viam o playboy com a mão no rosto emocionado vendo o filho. Na rede social X, o momento pitoresco foi alvo de muitos deboches e ironias.

“Morrendo que o Afonso tem 3 mãos”, “Mutantes? O Afonso chocando ao ter três mãos”, “O Afonso com 3 mãos. É um mico por semana nessa novela”, “Revendo a cena icônica em que Afonso surge com três mãos: uma na boca e duas segurando o celular. Sensacional!”, “Dizem que a gente pega no pé demais de Vale Tudo, mas aí eles vão e colocam o Afonsinho Roitman com três mãos em uma cena que era pra ser emocionante. Fica difícil não viralizar pela falta de cuidado com o que vai ao ar. Merecem mais uma nota 0”, dispararam.

Apesar dos erros grotescos, Vale Tudo tem alavancado a audiência da Globo no horário nobre. Finalmente, o remake pegou na Grande São Paulo, o principal mercado de medição do ibope.