Vale Tudo: Odete Roitman será alvo de escândalos antes de morrer

Vilã será alvo de chantagens e armações. Com a reputação manchada, dona da TCA se vê cercada de inimigos. Saiba o que vai acontecer na novela

Odete Roitman (Debora Bloch) vai se envolver em vários escândalos antes de ser assassinada na reta final de “Vale Tudo”, novela das nove da TV Globo.

Segundo a colunista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias, as cenas da morte da vilã serão gravadas no início de outubro.

A situação da empresária dona da TCA começa a se complicar quando Maria de Fátima (Bella Campos) descobre que Odete esconde o filho Leonardo (Guilherme Magon) e usará como chantagem para conseguir dinheiro.

Fátima vai se aliar a Mário Sérgio (Thomás Aquino) para plantar uma notícia dizendo que César (Cauã Reymond), agora noivo de Odete, roubou o quadro de Heleninha (Paolla Oliveira).

A notícia virá à tona na festa de casamento, causando constrangimento. "É mentira! Isso é fake news!", dirá Odete para salvar as aparências.

Além disso, uma matéria chocante vai vazar os nomes dos amantes de Odete, com insinuações de que os relacionamentos teriam influenciado decisões da TCA.

O público vai descobrir que o plano foi arquitetado por Marco Aurélio (Alexandre Nero), que deseja estragar a imagem de Odete para o conselho da TCA.

A própria Odete terá de ouvir de seu filho, Afonso (Humberto Carrão), que o nome da família está destruído. Cercada por inimigos, a vilã se verá assustada.