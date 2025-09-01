Vale Tudo: Odete Roitman pede César em casamento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ricaça caiu mesmo nos encantos do amante de Maria de Fátima. Saiba o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela das nove da TV Globo

Odete Roitman (Débora Bloch) realmente caiu nos encantos de César (Cauã Reymond) e decide se casar com o modelo nos próximos capítulos de “Vale Tudo”, novela das nove da TV Globo.

Fátima (Bella Campos) vai atrás do amante para tentar se juntar a ele de novo para executar os seus planos. Ela até vai tirar uma foto com ele, para provocar.

A foto será enviada para Odete Roitman, que vai ficar furiosa com César: "Seu cafajeste! Mentiroso", gritará.

"Fátima desgraçada! Eu não fiz nada, Odete... Essa vagabunda sentou no meu colo do nada na praia, ela está me seguindo. Eu te juro", dirá César, tentando se safar e não perder o luxo que a ricaça o proporciona.

"Se eu souber que você ficou com essa vaca de novo, que você está me enganando... Eu odeio me apaixonar, esse descontrole, é muita vulnerabilidade. Ninguém gosta de uma pessoa vulnerável", desabafará Odete sobre os próprios sentimentos.

"E se eu gostar de cuidar também", dirá César.

"Então casa comigo. Quer se casar comigo, César Ribeiro?", pedirá Odete, com firmeza.

