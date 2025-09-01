fechar
TV | Notícia

Quem saiu da Dança dos Famosos? Repescagem teve eliminação dupla no domingo (31)

Participantes tiveram uma nova chance para voltar à competição do programa Domingão com Huck. Saiba quem foi eliminado e quem vai continuar na disputa

Por Marilia Pessoa Publicado em 01/09/2025 às 12:42
Dança dos Famosos
Dança dos Famosos - Reprodução/TV Globo

Duas participantes foram eliminadas do “Dança dos Famosos” na repescagem que ocorreu nesse domingo (31), no famoso quadro do programa Domingão com Huck. O ritmo da vez foi o rock.

Fernanda Paes Leme e Cátia Fonseca não alcançaram as notas necessárias para continuar no quadro e foram eliminadas.

"Eu tenho 31 anos de profissão e eu nunca me joguei tanto em nada quanto eu me joguei aqui. Óbvio que eu queria ganhar, mas eu sei nas minhas limitações", declarou Cátia.

"Eu não queria sair, eu fiz grandes amigos e eu tô feliz de ter participado", disse Fernanda.

A repescagem do quadro Dança dos Famosos permitiu que competidores com notas baixas tivessem uma nova chance na competição.

Com duas notas 10 do júri, Allan Souza Lima se destacou. David Junior, Nicole Bahls, Manu Bathidão, Richarlyson e Luan Pereira também avançam para a próxima fase.

Além deles, os seguintes participantes continuam no Dança dos Famosos: Álvaro, Lucas Leto, Tereza Seiblitz, Wanessa Camargo, Duda Santos, Gracyanne Barbosa, Rodrigo Faro e Silvero Pereira.

