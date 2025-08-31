fechar
Notícias | Notícia

Programação da TV, 01/09: Primeiro Impacto PE traz informação para você começar a semana bem informado

A grade também inclui atrações esportivas e filmes, garantindo alternativas para todos os gostos ao longo do dia

Por TV Jornal Publicado em 31/08/2025 às 13:41 | Atualizado em 31/08/2025 às 13:56
Thiago Raposo apresenta o programa Primeiro Impacto PE, na TV Jornal
Thiago Raposo apresenta o programa Primeiro Impacto PE, na TV Jornal - Severino Soares / TV Jornal

A programação desta segunda-feira na TV aberta reserva muitas opções para o público, que poderá acompanhar desde os principais telejornais do dia, passando por novelas inéditas e reprises de sucesso, até realities e programas de entretenimento que movimentam as noites. 

TV JORNAL/SBT 2

04:45 – SBT News – Manhã
06:30 – Primeiro Impacto PE
07:30 – SBT Manhã
08:30 – Bom Dia & Cia com Patati Patatá
09:30 – Primeiro Impacto
11:00 – Cotidiano
11:30 – TV Jornal Meio Dia
13:15 – Turma do Barra
13:45 – Maria do Bairro
14:30 – Casos de Família
15:30 – Fofocalizando
16:45 – A Caverna Encantada
17:45 – E Agora, Quem Vai Ficar com a Mamãe
18:30 – O Povo Na TV
19:45 – SBT Brasil
21:00 – As Filhas da Senhora Garcia
22:15 – Programa do Ratinho
23:15 – No Alvo
00:15 – The Noite
01:15 – Operação Mesquita
01:45 – SBT Podnight
02:30 – SBT Notícias

BANDEIRANTES/TV TRIBUNA 4

05:45 – Oração do Dia com Profeta Vinícius Iracet
06:00 – Igreja das Nações
06:45 – Jornal Bandnews
07:00 – Valor da Vida
08:00 – Agro Band
08:15 – Igreja Internacional da Graça de Deus
08:35 – Bora Brasil
11:00 – Jogo Aberto
12:00 – Jornal da Tribuna – 1ª Edição
13:00 – Jogo Aberto Pernambuco
13:50 – Hora da Treta
14:10 – Bem Você
14:30 – Melhor da Tarde
16:00 – Brasil Urgente
17:30 – Brasil Urgente Pernambuco
18:50 – Jornal da Tribuna
19:20 – Jornal da Band
20:30 – Café Com Aroma de Mulher
21:25 – Show da Fé
22:20 – Galvão e Amigos
00:00 – Jornal da Noite
00:55 – Esporte Total
01:50 – Band Esporte
02:45 – +Info
03:00 – Jornal da Band (R)

REDE TV/CANAL 6

05:00 – Igreja Internacional da Graça de Deus
05:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
09:30 – Ultrafarma
10:00 – Fica Com a Agente
11:30 – Bola na Rede
12:50 – Elas Em Jogo
13:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
15:00 – A Tarde é Sua
17:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
18:00 – Brasil do Povo
19:55 – Rede TV! News
20:30 – Igreja Internacional da Graça de Deus
21:30 – TV Fama
22:45 – Sensacional
00:00 – Companhia Certa
00:30 – Leitua Dinâmica
01:00 – Jogo na Tela
02:00 – Madrugada Animada
03:00 – Igreja da Graça no Seu Lar

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

TV CLUBE / RECORD 9

06:30 – Balanço Geral Manhã
08:30 – Fala Brasil
09:35 – Hoje em Dia
11:30 – Balanço Geral PE
14:40 – Vem Pernambuco
15:30 – O Rico e Lázaro
16:45 – Cidade Alerta
18:00 – Cidade Alerta Pernambuco
18:05 – Esporte Record Pernambuco
18:15 – Cidade Alerta Pernambuco
19:20 – Jornal Guararapes
19:55 – Jornal da Record
21:00 – Paulo, O Apóstolo
22:00 – Reis
22:45 – Doc Investigação
00:00 – Chicago P. D.
00:30 – Jornal da Record
00:45 – IURD

TV BRASIL/TV UNIVERSITÁRIA 11

06:00 – Agro Amazonas
07:00 – TV Brasil Animada
12:30 – Estádio 1º Tempo
12:45 – Repórter Brasil Tarde
13:30 – Nova Amazônia
14:00 – Brasil Visto de Cima
14:30 – Rastro dos Bichos
15:00 – Meu Pedaço do Brasil
15:30 – Expedições
16:00 – Sem Censura
18:00 – Brasil Visto de Cima
18:30 – Estádio
19:00 – Repórter Brasil Noite
20:00 – Sangue Oculto
21:00 – Sessão de Cinema: A Vingança Está na Moda
23:00 – Caminhos da Reportagem
23:30 – Sem Censura
01:30 – Sangue Oculto
02:30 – Caminhos da Reportagem
03:00 – Sessão de Cinema: A Vingança Está na Moda
05:00 – Brasil Visto de Cima

REDE GLOBO / CANAL 13

04:00 – Hora Um
06:00 – Bom Dia Pernambuco
08:30 – Bom Dia Brasil
09:30 – Encontro Com Patrícia Poeta
10:35 – Mais Você
11:45 – NE1
13:00 – Globo Esporte
13:25 – Jornal Hoje
14:45 – Terra Nostra
15:15 – História de Amor
15:45 – Sessão da Tarde: Jogada Certa
17:25 – A Viagem
18:25 – Êta Mundo Melhor!
19:10 – NE2
19:40 – Diante de Mim
20:30 – Jornal Nacional
21:20 – Vale Tudo
22:25 – Estrela da Casa
23:00 – Tela Quente: A Baleia
00:45 – Jornal da Globo
01:35 – Conversa Com Bial
02:15 – Dona de Mim (R)
03:00 – Comédia na Madrugada I

Leia também

Programação da TV, 31/08: SBT Sports deixa você por dentro dos principais campeonatos do país e do mundo
TELEVISÃO

Programação da TV, 31/08: SBT Sports deixa você por dentro dos principais campeonatos do país e do mundo
Dança dos Famosos: Repescagem tem eliminação e boatos de lesão em participante
Televisão

Dança dos Famosos: Repescagem tem eliminação e boatos de lesão em participante

Compartilhe

Tags