Programação da TV, 01/09: Primeiro Impacto PE traz informação para você começar a semana bem informado

A grade também inclui atrações esportivas e filmes, garantindo alternativas para todos os gostos ao longo do dia

A programação desta segunda-feira na TV aberta reserva muitas opções para o público, que poderá acompanhar desde os principais telejornais do dia, passando por novelas inéditas e reprises de sucesso, até realities e programas de entretenimento que movimentam as noites.

TV JORNAL/SBT 2

04:45 – SBT News – Manhã

06:30 – Primeiro Impacto PE

07:30 – SBT Manhã

08:30 – Bom Dia & Cia com Patati Patatá

09:30 – Primeiro Impacto

11:00 – Cotidiano

11:30 – TV Jornal Meio Dia

13:15 – Turma do Barra

13:45 – Maria do Bairro

14:30 – Casos de Família

15:30 – Fofocalizando

16:45 – A Caverna Encantada

17:45 – E Agora, Quem Vai Ficar com a Mamãe

18:30 – O Povo Na TV

19:45 – SBT Brasil

21:00 – As Filhas da Senhora Garcia

22:15 – Programa do Ratinho

23:15 – No Alvo

00:15 – The Noite

01:15 – Operação Mesquita

01:45 – SBT Podnight

02:30 – SBT Notícias

BANDEIRANTES/TV TRIBUNA 4

05:45 – Oração do Dia com Profeta Vinícius Iracet

06:00 – Igreja das Nações

06:45 – Jornal Bandnews

07:00 – Valor da Vida

08:00 – Agro Band

08:15 – Igreja Internacional da Graça de Deus

08:35 – Bora Brasil

11:00 – Jogo Aberto

12:00 – Jornal da Tribuna – 1ª Edição

13:00 – Jogo Aberto Pernambuco

13:50 – Hora da Treta

14:10 – Bem Você

14:30 – Melhor da Tarde

16:00 – Brasil Urgente

17:30 – Brasil Urgente Pernambuco

18:50 – Jornal da Tribuna

19:20 – Jornal da Band

20:30 – Café Com Aroma de Mulher

21:25 – Show da Fé

22:20 – Galvão e Amigos

00:00 – Jornal da Noite

00:55 – Esporte Total

01:50 – Band Esporte

02:45 – +Info

03:00 – Jornal da Band (R)

REDE TV/CANAL 6

05:00 – Igreja Internacional da Graça de Deus

05:00 – Igreja Universal do Reino de Deus

09:30 – Ultrafarma

10:00 – Fica Com a Agente

11:30 – Bola na Rede

12:50 – Elas Em Jogo

13:00 – Igreja Universal do Reino de Deus

15:00 – A Tarde é Sua

17:00 – Igreja Universal do Reino de Deus

18:00 – Brasil do Povo

19:55 – Rede TV! News

20:30 – Igreja Internacional da Graça de Deus

21:30 – TV Fama

22:45 – Sensacional

00:00 – Companhia Certa

00:30 – Leitua Dinâmica

01:00 – Jogo na Tela

02:00 – Madrugada Animada

03:00 – Igreja da Graça no Seu Lar

TV CLUBE / RECORD 9

06:30 – Balanço Geral Manhã

08:30 – Fala Brasil

09:35 – Hoje em Dia

11:30 – Balanço Geral PE

14:40 – Vem Pernambuco

15:30 – O Rico e Lázaro

16:45 – Cidade Alerta

18:00 – Cidade Alerta Pernambuco

18:05 – Esporte Record Pernambuco

18:15 – Cidade Alerta Pernambuco

19:20 – Jornal Guararapes

19:55 – Jornal da Record

21:00 – Paulo, O Apóstolo

22:00 – Reis

22:45 – Doc Investigação

00:00 – Chicago P. D.

00:30 – Jornal da Record

00:45 – IURD

TV BRASIL/TV UNIVERSITÁRIA 11

06:00 – Agro Amazonas

07:00 – TV Brasil Animada

12:30 – Estádio 1º Tempo

12:45 – Repórter Brasil Tarde

13:30 – Nova Amazônia

14:00 – Brasil Visto de Cima

14:30 – Rastro dos Bichos

15:00 – Meu Pedaço do Brasil

15:30 – Expedições

16:00 – Sem Censura

18:00 – Brasil Visto de Cima

18:30 – Estádio

19:00 – Repórter Brasil Noite

20:00 – Sangue Oculto

21:00 – Sessão de Cinema: A Vingança Está na Moda

23:00 – Caminhos da Reportagem

23:30 – Sem Censura

01:30 – Sangue Oculto

02:30 – Caminhos da Reportagem

03:00 – Sessão de Cinema: A Vingança Está na Moda

05:00 – Brasil Visto de Cima

REDE GLOBO / CANAL 13

04:00 – Hora Um

06:00 – Bom Dia Pernambuco

08:30 – Bom Dia Brasil

09:30 – Encontro Com Patrícia Poeta

10:35 – Mais Você

11:45 – NE1

13:00 – Globo Esporte

13:25 – Jornal Hoje

14:45 – Terra Nostra

15:15 – História de Amor

15:45 – Sessão da Tarde: Jogada Certa

17:25 – A Viagem

18:25 – Êta Mundo Melhor!

19:10 – NE2

19:40 – Diante de Mim

20:30 – Jornal Nacional

21:20 – Vale Tudo

22:25 – Estrela da Casa

23:00 – Tela Quente: A Baleia

00:45 – Jornal da Globo

01:35 – Conversa Com Bial

02:15 – Dona de Mim (R)

03:00 – Comédia na Madrugada I