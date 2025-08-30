fechar
Programação da TV, 31/08: SBT Sports deixa você por dentro dos principais campeonatos do país e do mundo

O domingo traz uma grade variada nas principais emissoras abertas. O telespectador acompanha atrações voltadas a todos os públicos

Por TV Jornal Publicado em 30/08/2025 às 14:06
SBT traz todos os destaques esportivos
SBT traz todos os destaques esportivos - Observatório da TV

O domingo, dia 31 de agosto, traz uma grade variada para todos os públicos nas principais emissoras abertas. O telespectador acompanha atrações voltadas à informação, fé e entretenimento leve, com espaço para esportes e sorteios.

TV JORNAL/SBT 2

07:00 – Pé Na Estrada
07:30 – SBT Sports
08:30 – Chaves
09:00 – PE da Sorte
10:00 – Notícias Impressionantes
11:00 – Sorteio da Tele Sena
11:15 – Domingo Legal
18:15 – Roda a Roda Jequiti
19:00 – Programa Silvio Santos
00:00 – Titãs
01:00 – SBT Notícias

TV TRIBUNA/BAND 4

05:30 – +Info
06:00 – Band Kids
07:45 – Tá Ligado
08:00 – Auto Motor
08:30 – Ponto de Vista
09:00 – Fórmula 1: GP da Holanda
12:00 – Viva Sorte
13:30 – Show do Esporte
16:00 – Masterchef Amadores (R)
18:00 – Apito Final
20:00 – Perrengue na Band
22:00 – Planeta Selvagem
23:00 – Canal Livre
00:05 – Estilo Arte 1
00:35 – Economia Pra Você
01:05 – Linha de Combate (R)
02:30 – Fórmula 1: GP da Holanda (Compacto)

REDE TV/CANAL6

06:00 – Ultrafarma
08:30 –Mundo Empresarial
09:00 – São Paulo da Sorte
10:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
11:45 –Apeoesp
11:55 – A Hora do Zap
12:15 – Igreja Cristã Maranata
12:45 –A Hora do Zap
13:00 – Inovamed: De Bem Com a Saúde
14:00 – A Hora do Zap
19:00 – Para Aqui!
22:00 – A Hora do Zap
22:30 – Podk Liberados
23:30 – Mega Sonho
00:40 – A Hora do Zap
01:00 – Jogo na Tela
02:00 – Madrugada Animada
03:00 – Igreja da Graça no Seu Lar

TV GUARARAPES/RECORD 9

07:00 – Santo Culto em Seu Lar
08:00 – Que Arretado Especial
08:30 – Vida OnCast
09:00 – PE da Sorte
10:00 – BregosoCast
10:30 – Poder e Negócios
11:00 – Eu, a Patroa e as Crianças
12:15 – Todo Mundo Odeia o Chris
14:00 –Game dos 100
15:45 – Acerte ou Caia
18:00 – Aquecimento Futebol
18:20 – Campeonato Brasileiro: Corinthians x Palmeiras
20:30 – Domingo Espetacular
23:00 – Esporte Record
00:00 – Chicago Med
01:00 – IURD

TVU/TV BRASIL 11

06:00 – Retratos de Fé
06:30 – De Volta às Escrituras
07:00– Palavras de Vida
08:00 – Santa Missa
09:00– Canto e Sabor do Brasil
10:00– Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A1 – Semifinal Jogo Volta Cruzeiro x Palmeiras
12:15– Sessão de Cinema: Nas Ondas dos Lençóis
13:00– Samba na Gamboa
14:00– Brasil Visto de Cima
14:30– Sessão de Cinema: Yugo e Lala
16:00– Sessão de Cinema: Diana
18:00– Nos Caminhos dos Viajantes
18:30– Vozes do Rio Pinheiros
19:00– Fronteiras
19:30– Brasil Visto de Cima
20:30– No Mundo da Bola
21:30– Sessão de Cinema: O Som ao Redor
23:45– Sessão de Cinema: Nem Tudo É Verdade
01:30– Nos Caminhos dos Viajantes
02:00– Vozes do Rio Pinheiros
02:30– Fronteiras
03:00– Sessão de Cinema: Diana
05:00– Brasil Visto de Cima

TV GLOBO 13

05:45 – Santa Missa
06:35 – Globo Comunidade PE
07:05 – Auto Esporte
07:35 – Globo Rural
08:45 – Viver Sertanejo
09:30 – Esporte Espetacular
10:25 – Campeonato Brasileiro Feminino:Corinthians x São Paulo
12:35 – Temperatura Máxima: Samaritano
14:30 – Domingão Com Huck
15:30 – Bora Pro Jogo
15:45 – Campeonato Brasileiro: Flamengo x Grêmio
18:10 – Domingão Com Huck
20:30 – Fantástico
23:10 – Estrela da Casa
23:45 –Circuito Sertanejo: Melhores Momentos
00:35 –Domingo Maior: Batman Begins
02:55 – Cinemaço: Comédia na Madrugada

