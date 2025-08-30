Programação da TV, 31/08: SBT Sports deixa você por dentro dos principais campeonatos do país e do mundo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O domingo traz uma grade variada nas principais emissoras abertas. O telespectador acompanha atrações voltadas a todos os públicos

O domingo, dia 31 de agosto, traz uma grade variada para todos os públicos nas principais emissoras abertas. O telespectador acompanha atrações voltadas à informação, fé e entretenimento leve, com espaço para esportes e sorteios.

TV JORNAL/SBT 2

07:00 – Pé Na Estrada

07:30 – SBT Sports

08:30 – Chaves

09:00 – PE da Sorte

10:00 – Notícias Impressionantes

11:00 – Sorteio da Tele Sena

11:15 – Domingo Legal

18:15 – Roda a Roda Jequiti

19:00 – Programa Silvio Santos

00:00 – Titãs

01:00 – SBT Notícias

TV TRIBUNA/BAND 4

05:30 – +Info

06:00 – Band Kids

07:45 – Tá Ligado

08:00 – Auto Motor

08:30 – Ponto de Vista

09:00 – Fórmula 1: GP da Holanda

12:00 – Viva Sorte

13:30 – Show do Esporte

16:00 – Masterchef Amadores (R)

18:00 – Apito Final

20:00 – Perrengue na Band

22:00 – Planeta Selvagem

23:00 – Canal Livre

00:05 – Estilo Arte 1

00:35 – Economia Pra Você

01:05 – Linha de Combate (R)

02:30 – Fórmula 1: GP da Holanda (Compacto)

REDE TV/CANAL6

06:00 – Ultrafarma

08:30 –Mundo Empresarial

09:00 – São Paulo da Sorte

10:00 – Igreja Universal do Reino de Deus

11:45 –Apeoesp

11:55 – A Hora do Zap

12:15 – Igreja Cristã Maranata

12:45 –A Hora do Zap

13:00 – Inovamed: De Bem Com a Saúde

14:00 – A Hora do Zap

19:00 – Para Aqui!

22:00 – A Hora do Zap

22:30 – Podk Liberados

23:30 – Mega Sonho

00:40 – A Hora do Zap

01:00 – Jogo na Tela

02:00 – Madrugada Animada

03:00 – Igreja da Graça no Seu Lar

TV GUARARAPES/RECORD 9

07:00 – Santo Culto em Seu Lar

08:00 – Que Arretado Especial

08:30 – Vida OnCast

09:00 – PE da Sorte

10:00 – BregosoCast

10:30 – Poder e Negócios

11:00 – Eu, a Patroa e as Crianças

12:15 – Todo Mundo Odeia o Chris

14:00 –Game dos 100

15:45 – Acerte ou Caia

18:00 – Aquecimento Futebol

18:20 – Campeonato Brasileiro: Corinthians x Palmeiras

20:30 – Domingo Espetacular

23:00 – Esporte Record

00:00 – Chicago Med

01:00 – IURD

TVU/TV BRASIL 11

06:00 – Retratos de Fé

06:30 – De Volta às Escrituras

07:00– Palavras de Vida

08:00 – Santa Missa

09:00– Canto e Sabor do Brasil

10:00– Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A1 – Semifinal Jogo Volta Cruzeiro x Palmeiras

12:15– Sessão de Cinema: Nas Ondas dos Lençóis

13:00– Samba na Gamboa

14:00– Brasil Visto de Cima

14:30– Sessão de Cinema: Yugo e Lala

16:00– Sessão de Cinema: Diana

18:00– Nos Caminhos dos Viajantes

18:30– Vozes do Rio Pinheiros

19:00– Fronteiras

19:30– Brasil Visto de Cima

20:30– No Mundo da Bola

21:30– Sessão de Cinema: O Som ao Redor

23:45– Sessão de Cinema: Nem Tudo É Verdade

01:30– Nos Caminhos dos Viajantes

02:00– Vozes do Rio Pinheiros

02:30– Fronteiras

03:00– Sessão de Cinema: Diana

05:00– Brasil Visto de Cima

TV GLOBO 13

05:45 – Santa Missa

06:35 – Globo Comunidade PE

07:05 – Auto Esporte

07:35 – Globo Rural

08:45 – Viver Sertanejo

09:30 – Esporte Espetacular

10:25 – Campeonato Brasileiro Feminino:Corinthians x São Paulo

12:35 – Temperatura Máxima: Samaritano

14:30 – Domingão Com Huck

15:30 – Bora Pro Jogo

15:45 – Campeonato Brasileiro: Flamengo x Grêmio

18:10 – Domingão Com Huck

20:30 – Fantástico

23:10 – Estrela da Casa

23:45 –Circuito Sertanejo: Melhores Momentos

00:35 –Domingo Maior: Batman Begins

02:55 – Cinemaço: Comédia na Madrugada