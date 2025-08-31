Dança dos Famosos: Lívia Andrade "alfineta" Allan Souza Lima sobre Wanessa durante Domingão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Lívia fez possível comentário relacionado a rumores de relacionamento entre o ator e a cantora, ambos participantes do quadro do Domingão. Saiba mais!

Após a apresentação de Allan Souza Lima na repescagem do Dança dos Famosos, neste domingo (31), Lívia Andrade aproveitou para “alfinetar” sobre os rumores de envolvimento entre o ator e Wanessa Camargo, que também participa do quadro.

O momento causou climão no Domingão com Huck. Lívia fez um comentário depois da jurada Ana Botafogo elogiar a dança de Allan e da professora, destacando que a parceria de apresentação confia muito no ator para arriscar passos como segurar no pescoço.

"Falando em pegar no pescoço, você se livrou de uma Allan…", comentou Lívia, causando alguns segundos de silêncio no palco.

Luciano Huck brincou com a situação. "Ah, a fofoca? A pessoa sai do Fofocalizando, mas o Fofocalizando não sai dela", disse o apresentador.

A suposta “fofoca” que Lívia citou seria sobre os rumores do suposto relacionamento entre Allan Souza Lima e Wanessa Camargo, que começaram a surgir após a confusão com Dado Dolabella em uma festa do elenco.

Wanessa Camargo se pronunciou pelas redes sociais na última quinta-feira (28) sobre a confusão com Dado Dolabella depois que o ex teve uma crise de ciúmes ao vê-la dançando com Luan Pereira em uma festa dos participantes.

Ela também negou os rumores de que estaria vivendo um affair com Allan Souza Lima.

"O Allan Souza, que é também meu companheiro na Dança dos Famosos, assim como outros que me deram todo o apoio, vendo que eu estava bem abalada, junto com a Leandra, minha produtora, e o WD, me levaram até o hotel e me deram esse suporte emocional. Foi apenas isso", explicou.

