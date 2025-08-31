fechar
TV | Notícia

Que horas começa a Dança dos Famosos? Saiba horário do Domingão com Huck hoje (31/08)

Famoso quadro do programa tem a primeira repescagem neste domingo. Participantes correm o risco de eliminação. Confira que horas vai começar!

Por Marilia Pessoa Publicado em 31/08/2025 às 14:42 | Atualizado em 31/08/2025 às 14:56
Luciano Huck muda regra da Dança dos Famosos e surpreende o público
Luciano Huck muda regra da Dança dos Famosos e surpreende o público - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

A primeira repescagem do quadro “Dança dos Famosos” do programa Domingão com Huck acontecerá neste domingo (31).

Os participantes farão apresentações individuais e correm risco de eliminação.

Com 16 competidores, oito deles estão lutando para continuar na disputa. Os grupos B e C empataram na última colocação, com 164,4 pontos cada.

Por isso, todos os integrantes desses dois grupos estão em risco na repescagem.

Quem corre risco de sair?

  • David Júnior
  • Nicole Bahls
  • Luan Pereira
  • Fernanda Paes Leme
  • Allan Souza Lima
  • Cátia Fonseca
  • Richarlyson
  • Manu Bahtidão

Após as apresentações, os dois competidores com as notas mais baixas serão eliminados. Os grupos A e D já estão garantidos na próxima fase.

Que horas começa a Dança dos Famosos?

O quadro ‘Dança dos Famosos’ faz parte do programa ‘Domingão com Huck’, da TV Globo. O programa começa às 14h30, pelo horário de Brasília.

A primeira parte do programa termina às 15h30 devido ao futebo. O quadro pode ser exibido nas duas partes do programa.

A segunda parte começa às 18h10 e vai até 20h30, também pelo horário de Brasília.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Dança dos Famosos: Cátia Fonseca nega ter sofrido lesão em ensaio "Estou ótima"
Televisão

Dança dos Famosos: Cátia Fonseca nega ter sofrido lesão em ensaio "Estou ótima"
Dança dos Famosos: Repescagem tem eliminação e boatos de lesão em participante
Televisão

Dança dos Famosos: Repescagem tem eliminação e boatos de lesão em participante

Compartilhe

Tags