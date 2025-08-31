Que horas começa a Dança dos Famosos? Saiba horário do Domingão com Huck hoje (31/08)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Famoso quadro do programa tem a primeira repescagem neste domingo. Participantes correm o risco de eliminação. Confira que horas vai começar!

A primeira repescagem do quadro “Dança dos Famosos” do programa Domingão com Huck acontecerá neste domingo (31).

Os participantes farão apresentações individuais e correm risco de eliminação.

Com 16 competidores, oito deles estão lutando para continuar na disputa. Os grupos B e C empataram na última colocação, com 164,4 pontos cada.

Por isso, todos os integrantes desses dois grupos estão em risco na repescagem.

Quem corre risco de sair?

David Júnior

Nicole Bahls

Luan Pereira

Fernanda Paes Leme

Allan Souza Lima

Cátia Fonseca

Richarlyson

Manu Bahtidão

Após as apresentações, os dois competidores com as notas mais baixas serão eliminados. Os grupos A e D já estão garantidos na próxima fase.

Que horas começa a Dança dos Famosos?

O quadro ‘Dança dos Famosos’ faz parte do programa ‘Domingão com Huck’, da TV Globo. O programa começa às 14h30, pelo horário de Brasília.

A primeira parte do programa termina às 15h30 devido ao futebo. O quadro pode ser exibido nas duas partes do programa.

A segunda parte começa às 18h10 e vai até 20h30, também pelo horário de Brasília.

