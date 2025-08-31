Que horas começa a Dança dos Famosos? Saiba horário do Domingão com Huck hoje (31/08)
Famoso quadro do programa tem a primeira repescagem neste domingo. Participantes correm o risco de eliminação. Confira que horas vai começar!
Clique aqui e escute a matéria
A primeira repescagem do quadro “Dança dos Famosos” do programa Domingão com Huck acontecerá neste domingo (31).
Os participantes farão apresentações individuais e correm risco de eliminação.
Com 16 competidores, oito deles estão lutando para continuar na disputa. Os grupos B e C empataram na última colocação, com 164,4 pontos cada.
Por isso, todos os integrantes desses dois grupos estão em risco na repescagem.
Quem corre risco de sair?
- David Júnior
- Nicole Bahls
- Luan Pereira
- Fernanda Paes Leme
- Allan Souza Lima
- Cátia Fonseca
- Richarlyson
- Manu Bahtidão
Após as apresentações, os dois competidores com as notas mais baixas serão eliminados. Os grupos A e D já estão garantidos na próxima fase.
Que horas começa a Dança dos Famosos?
O quadro ‘Dança dos Famosos’ faz parte do programa ‘Domingão com Huck’, da TV Globo. O programa começa às 14h30, pelo horário de Brasília.
A primeira parte do programa termina às 15h30 devido ao futebo. O quadro pode ser exibido nas duas partes do programa.
A segunda parte começa às 18h10 e vai até 20h30, também pelo horário de Brasília.