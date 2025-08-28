Dado Dolabella conta sua versão sobre confusão envolvendo Wanessa Camargo e Luan Pereira; veja o que diz cada um deles

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Dado Dolabella se pronunciou sobre a polêmica que envolve sua ex-namorada Wanessa Camargo e o cantor Luan Pereira. O ator foi acusado de tentar agredir o sertanejo durante uma festa no dia 21 de agosto, mas garantiu que tudo não passou de um mal-entendido. Segundo ele, sua intenção era apenas proteger a filha de Zezé Di Camargo.

“Eu não fiquei nervoso ali… Eu só afastei um cara que eu achei que ia beijar, até então, minha namorada… Eu estava de boa! Fui proteger ela. Eu nem vi quem era, o moleque estava de costas pra mim”, declarou Dado em suas redes sociais. O ator ainda contou que, ao ser afastado, Luan tropeçou sozinho, o que teria gerado interpretações equivocadas.

Dado Dolabella se pronuncia (Foto: Reprodução/Instagram)

Dolabella reforçou que sua reação foi instintiva. “Na hora que vi, não entendi nada”, disse. Ele também comentou que só soube que se tratava de Luan Pereira após Wanessa contar. “Eu conhecia pela TV, mas naquele momento ele estava de costas e não deu para reconhecer”.

Dado Dolabella se pronuncia (Foto: Reprodução/Instagram)

Acostumado a polêmicas, Dado já enfrentou acusações de agressão no passado, mas foi absolvido em 2016 no processo movido por Luana Piovani. Desta vez, afirma que a confusão ganhou proporções maiores por conta de fofocas, e garante que não houve qualquer ataque contra o cantor sertanejo.

O que Wanessa Camargo diz?

Em suas redes sociais, Wanessa Camargo também se pronunciou sobre a confusão envolvendo Dado Dolabella e Luan Pereira durante uma confraternização dos participantes do Dança dos Famosos. A cantora negou que o ex tenha a agredido e ainda revelou que eles estão tentando se reconciliar. “Eu falo com toda clareza disso, não houve nenhum dedo encostado em mim”.