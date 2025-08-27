Luan Pereira desmente namoro com influenciadora: “Precisa de conexão”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Luan Pereira usou as redes sociais nesta última terça-feira (26), e se pronunciou sobre os rumores de namoro com a influenciadora digital Victoria Miranda.

Em vídeo publicado no Instagram, o cantor e participante do Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck, afirmou que, apesar de estarem se conhecendo, ainda não há um relacionamento oficial.

“Vamos falar de mais fofoca. Eu vi meu nome circulando e tão falando por aí que eu tô namorando. Vou ser direto: não estamos namorando, estamos nos conhecendo”, disparou Luan Pereira.

“Precisa de conexão”

“Os relacionamentos devem ser construídos com conexões; você precisa se divertir, conhecer a pessoa para, enfim, assumir o compromisso. Estou conhecendo alguém maravilhosa, mas não estamos namorando ainda”, declarou o cantor.

Os rumores do relacionamento sério entre Luan Pereira e Victoria Miranda surgiram quando ela compartilhou, em seu perfil privado no Instagram, registros ao lado do cantor durante uma viagem ao Rio de Janeiro. Nas fotos, a beldade surgiu, ainda, com um buquê de rosas.

VEJA MAIS: Indireta para Dado? Wanessa Camargo e Luan Pereira cantam juntinhos na TV

O post Luan Pereira desmente namoro com influenciadora: “Precisa de conexão” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.