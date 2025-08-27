Luan Pereira desmente namoro com influenciadora: “Precisa de conexão”
Luan Pereira usou as redes sociais nesta última terça-feira (26), e se pronunciou sobre os rumores de namoro com a influenciadora digital Victoria Miranda.
Em vídeo publicado no Instagram, o cantor e participante do Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck, afirmou que, apesar de estarem se conhecendo, ainda não há um relacionamento oficial.
“Vamos falar de mais fofoca. Eu vi meu nome circulando e tão falando por aí que eu tô namorando. Vou ser direto: não estamos namorando, estamos nos conhecendo”, disparou Luan Pereira.
“Precisa de conexão”
“Os relacionamentos devem ser construídos com conexões; você precisa se divertir, conhecer a pessoa para, enfim, assumir o compromisso. Estou conhecendo alguém maravilhosa, mas não estamos namorando ainda”, declarou o cantor.
Os rumores do relacionamento sério entre Luan Pereira e Victoria Miranda surgiram quando ela compartilhou, em seu perfil privado no Instagram, registros ao lado do cantor durante uma viagem ao Rio de Janeiro. Nas fotos, a beldade surgiu, ainda, com um buquê de rosas.
