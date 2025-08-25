Indireta para Dado? Wanessa Camargo e Luan Pereira cantam juntinhos na TV
O reencontro musical de Wanessa Camargo e Luan Pereira no “Domingão do Huck” chamou atenção, principalmente pelos olhares trocados durante a performance de “É o Amor”. Participaram também Manu Bahtidão, Silvero Pereira e Rodrigo Faro, tornando a cena ainda mais comentada.
Nas redes, internautas brincaram com a rivalidade histórica entre Luan e Dado. “Essa dupla tem ‘Dado’ o que falar”, comentou uma usuária. Outra ironizou: “O Dado bloqueou o Luan, mas esqueceu de bloquear a Globo”. Outros posts incluíram: “Este recado foi DADO pelo Domingão do Huck” e “‘Dado’ os fatos, eu não sei é de nada”.
Dado explicou o mal-entendido com Luan: “Eu achei que o cara fosse dar um beijo nela. Pedi desculpas pessoalmente, tanto para Wanessa quanto para ele”. Negou agressão e afirmou estar em paz, sem bloqueios nas redes.
Luan respondeu com sarcasmo: “O agressor de mulheres me bloqueou para que eu não veja o pronunciamento sem sentido dele. Assunto encerrado”. O músico compartilhou ainda o versículo: “Porque ele me ama, eu o resgatarei; eu o protegerei…” (Salmos?91:14?16).
