Wanessa Camargo usou suas redes sociais nesta última quarta-feira (27), e se pronunciou sobre a confusão envolvendo Dado Dolabella, além dos rumores envolvendo affair com Allan Souza Lima, seu colega no Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck, da Globo.

Através dos Stories do Instagram, a cantora inicialmente afirmou que ela e o ex-namorado estavam ensaiando uma reconciliação discretamente, mas enfrentaram empecilhos. “Eu e Dado estávamos tentando dar certo nesses últimos meses. A gente manteve algo muito privado entre nós. As pessoas em volta sabiam, mas publicamente não, porque ainda tínhamos muitas dúvidas, estávamos tentando fazer funcionar. Se desse certo, viríamos a público. Então, estava num âmbito particular, mas estávamos juntos”, iniciou ela.

Na sequência, Wanessa negou qualquer envolvimento com Allan Souza Lima, e explicou que, por estar abalada após o incidente com Dado Dolabella, ele ofereceu suporte emocional.

“Segundo ponto: e eu falo com toda clareza disso, não houve nenhum dedo encostado em mim. Terceiro ponto: envolveram outras pessoas nessa história, o que eu não acho nada legal. O Allan Souza, que também é meu companheiro na Dança dos Famosos, assim como outros que me deram apoio, vendo que eu estava bem abalada, junto com a Leandra, minha produtora, e o WD, me levaram até o hotel e me deram suporte emocional. Foi apenas isso”, disse a filha de Zezé Di Camargo.

O post Wanessa Camargo quebra o silêncio sobre rumores de romance com Allan Souza Lima foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.