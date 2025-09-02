Êta Mundo Melhor: Dita vê Candinho com outra e se decepciona
Cantora ficará decepcionada ao descobrir que Candinho se casará com outra mulher. Saiba o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela
Dita vai ter uma decepção daquelas com Candinho nos próximos capítulos de “Êta Mundo Melhor!”, novela das seis da TV Globo.
Candinho cairá em uma armação de Zulma e se verá obrigado a casar com a diretora do orfanato.
Zulma usará uma poção para dopar Candinho e o fará pensar que passaram a noite juntos.
Ela prepara tudo para atraí-lo e serve duas taças de licor de jabuticaba. Ela pede para fazer um brinde. "Não bebo nada que tem álcool. Me deixa com dor na cachola", diz Candinho, tentando recusar a bebida.
Zulma vai insistir e ele acaba aceitando a bebida para agradar, dizendo que beberá apenas um gole.
Na manhã seguinte, Candinho acorda confuso e se assusta ao ver Zulma deitada ao seu lado. "O que a gente fez? Não lembro de nada", pergunta ele.
Zulma responde: "Depois da nossa noite incrível, meu amor". Ela inventa que ele a beijou e que agora terá que se casar com ela.
"Sou uma moça pura, romântica e livre para casar", diz ela.
Candinho pede para ser beliscado para ver se está sonhando. Para piorar, Dita os flagra na cama, e Zulma conta que os dois vão se casar.