Êta Mundo Melhor: Dita vê Candinho com outra e se decepciona

Cantora ficará decepcionada ao descobrir que Candinho se casará com outra mulher. Saiba o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela

Clique aqui e escute a matéria

Dita vai ter uma decepção daquelas com Candinho nos próximos capítulos de “Êta Mundo Melhor!”, novela das seis da TV Globo.

Candinho cairá em uma armação de Zulma e se verá obrigado a casar com a diretora do orfanato.

Zulma usará uma poção para dopar Candinho e o fará pensar que passaram a noite juntos.

Ela prepara tudo para atraí-lo e serve duas taças de licor de jabuticaba. Ela pede para fazer um brinde. "Não bebo nada que tem álcool. Me deixa com dor na cachola", diz Candinho, tentando recusar a bebida.

Zulma vai insistir e ele acaba aceitando a bebida para agradar, dizendo que beberá apenas um gole.

Na manhã seguinte, Candinho acorda confuso e se assusta ao ver Zulma deitada ao seu lado. "O que a gente fez? Não lembro de nada", pergunta ele.

Zulma responde: "Depois da nossa noite incrível, meu amor". Ela inventa que ele a beijou e que agora terá que se casar com ela.

"Sou uma moça pura, romântica e livre para casar", diz ela.

Candinho pede para ser beliscado para ver se está sonhando. Para piorar, Dita os flagra na cama, e Zulma conta que os dois vão se casar.