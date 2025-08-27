fechar
Novela | Notícia

Êta Mundo Melhor: Estela vê Ernesto no hospital e ignora o golpista

Vilão será reconhecido pela enfermeira, mas terá que esperar pelo atendimento. Confira o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela das seis

Por Marilia Pessoa Publicado em 27/08/2025 às 17:02
Estela em "Eta Mundo Melhor!"
Estela em "Eta Mundo Melhor!" - Reprodução/Globoplay

Ernesto enfrentará as consequências dos seus crimes nos próximos capítulos de “Êta Mundo Melhor!”, novela das seis da TV Globo.

Após ser reconhecido como o sequestrador de Júnior, ele tentará fugir da perseguição policial e será cercado por uma multidão enfurecida.

O grupo o acusa de sequestrar crianças e ameaça linchá-lo. Na tentativa de escapar, Ernesto torce o tornozelo em uma queda. A população o agride com insultos e tomates e ele pede que o deixem em paz.

"Quem mexe com criança merece apanhar!", grita uma das pessoas.

Sabiá chega a tempo de intervir, afastando a multidão e dando voz de prisão a Ernesto. O vilão é levado para o hospital para ser tratado.

No hospital, Ernesto é algemado a uma cadeira de rodas e precisa esperar pelo atendimento. Para sua surpresa, a enfermeira é Estela, a mesma mulher que ele prejudicou no passado.

Ignorando seus gemidos de dor, Estela o faz esperar, enquanto atende as vítimas de um acidente de bonde.

