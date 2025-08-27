Êta Mundo Melhor: Estela vê Ernesto no hospital e ignora o golpista

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Vilão será reconhecido pela enfermeira, mas terá que esperar pelo atendimento. Confira o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela das seis

Clique aqui e escute a matéria

Ernesto enfrentará as consequências dos seus crimes nos próximos capítulos de “Êta Mundo Melhor!”, novela das seis da TV Globo.

Após ser reconhecido como o sequestrador de Júnior, ele tentará fugir da perseguição policial e será cercado por uma multidão enfurecida.

O grupo o acusa de sequestrar crianças e ameaça linchá-lo. Na tentativa de escapar, Ernesto torce o tornozelo em uma queda. A população o agride com insultos e tomates e ele pede que o deixem em paz.

"Quem mexe com criança merece apanhar!", grita uma das pessoas.

Sabiá chega a tempo de intervir, afastando a multidão e dando voz de prisão a Ernesto. O vilão é levado para o hospital para ser tratado.

No hospital, Ernesto é algemado a uma cadeira de rodas e precisa esperar pelo atendimento. Para sua surpresa, a enfermeira é Estela, a mesma mulher que ele prejudicou no passado.

Ignorando seus gemidos de dor, Estela o faz esperar, enquanto atende as vítimas de um acidente de bonde.

