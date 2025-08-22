Êta Mundo Melhor: Estela é vítima de sequestro e Celso passa por mudança surpreendente
Enfermeira será sequestrada e arrastada para o rio por Ernesto. Saiba o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela das seis da TV Globo
Estela (Larissa Manoela) será sequestrada por Ernesto (Eriberto Leão) e causará uma grande reviravolta nos próximos capítulos de “Êta Mundo Melhor”, novela das seis da TV Globo.
A enfermeira vai sumir nas águas do rio Tietê e deixará Celso (Rainer Cadete) decidido a mudar e buscar a redenção na trama.
Estela confronta Ernesto, mas ele é agressivo e fica furioso, arrastando a jovem para um barco no rio.
Na embarcação, a tensão aumenta. Estela grita por ajuda, chamando por Celso. O personagem de Rainer Cadete têm um pressentimento ruim ao mesmo tempo.
Ernesto rema com força e diz a Estela que ninguém poderá salvá-la. Depois, o barco será encontrado vazio e à deriva. O desaparecimento de Estela se torna notícia na cidade.
Celso vai se sentir culpado pelo sequestro e vai jurar que não vai acontecer com Estela o que ocorreu com Maria (Bianca Bin). Ele decide mudar e passa por uma transformação surpreendente na trama.