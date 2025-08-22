Êta Mundo Melhor: Estela é vítima de sequestro e Celso passa por mudança surpreendente

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Enfermeira será sequestrada e arrastada para o rio por Ernesto. Saiba o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela das seis da TV Globo

Clique aqui e escute a matéria

Estela (Larissa Manoela) será sequestrada por Ernesto (Eriberto Leão) e causará uma grande reviravolta nos próximos capítulos de “Êta Mundo Melhor”, novela das seis da TV Globo.

A enfermeira vai sumir nas águas do rio Tietê e deixará Celso (Rainer Cadete) decidido a mudar e buscar a redenção na trama.

Estela confronta Ernesto, mas ele é agressivo e fica furioso, arrastando a jovem para um barco no rio.

Na embarcação, a tensão aumenta. Estela grita por ajuda, chamando por Celso. O personagem de Rainer Cadete têm um pressentimento ruim ao mesmo tempo.

Ernesto rema com força e diz a Estela que ninguém poderá salvá-la. Depois, o barco será encontrado vazio e à deriva. O desaparecimento de Estela se torna notícia na cidade.

Celso vai se sentir culpado pelo sequestro e vai jurar que não vai acontecer com Estela o que ocorreu com Maria (Bianca Bin). Ele decide mudar e passa por uma transformação surpreendente na trama.

