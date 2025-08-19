fechar
Novela | Notícia

Êta Mundo Melhor: Estela se atira na frente de carro ao ser perseguida por homem misterioso

Enfermeira ficará desesperada ao notar um homem de terno branco seguindo ela e Anabela pelas ruas. Saiba o que vai acontecer em breve na novela

Por Marilia Pessoa Publicado em 19/08/2025 às 16:18
Estela (Larissa Manoela) em Êta Mundo Melhor!
Estela (Larissa Manoela) em Êta Mundo Melhor! - Reprodução/Globo

Clique aqui e escute a matéria

Estela (Larissa Manoela) colocará a própria vida em risco ao fugir de um perseguidor nos próximos capítulos de “Êta Mundo Melhor!”, novela das seis da Globo.

A jovem vai se desesperar ao notar um homem de terno branco atrás dela e atravessará a rua com Anabela (Isabelly Carvalho), ficando na frente de um carro.

O que vai acontecer com Estela em 'Êta Mundo Melhor'?

Estela e Anabela vão ao coquetel da rádio Paraíso. Elas vão esperar um carro de aluguel e Estela notará um homem parado na esquina, observando a casa.

Ela decide ir a pé ao evento junto com Anabela, mas ficará tensa ao perceber que o homem começou a seguir as duas na rua.

A enfermeira, assustada, passa a acelerar os passos. "Por que está correndo, Estela? Está tudo bem?", pergunta Anabela.

Estela dirá que não quer que a menina perca a apresentação de Dita (Jeniffer Nascimento).

A situação se torna ainda mais arriscada quando Estela resolve atravessar a rua para fugir do tal homem e acaba ficando na frente de um veículo em alta velocidade.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Muitas pessoas suspeitam que o homem misterioso de terno branco que deixa Estela em pânico é Ernesto (Eriberto Leão), que sempre costuma usar roupas nesse estilo e cor.

O homem misterioso é o responsável por traumas de Estela e sempre a deixa assustada quando alguma figura semelhante está por perto. O mistério ainda não foi revelado na trama.

Leia também

Vale Tudo: Fátima decide acabar com a gravidez de gêmeos de Solange
Novelas

Vale Tudo: Fátima decide acabar com a gravidez de gêmeos de Solange
4 incríveis doramas com mais de uma temporada para maratonar
DORAMAS

4 incríveis doramas com mais de uma temporada para maratonar

Compartilhe

Tags