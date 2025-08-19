Êta Mundo Melhor: Estela se atira na frente de carro ao ser perseguida por homem misterioso
Enfermeira ficará desesperada ao notar um homem de terno branco seguindo ela e Anabela pelas ruas. Saiba o que vai acontecer em breve na novela
Clique aqui e escute a matéria
Estela (Larissa Manoela) colocará a própria vida em risco ao fugir de um perseguidor nos próximos capítulos de “Êta Mundo Melhor!”, novela das seis da Globo.
A jovem vai se desesperar ao notar um homem de terno branco atrás dela e atravessará a rua com Anabela (Isabelly Carvalho), ficando na frente de um carro.
O que vai acontecer com Estela em 'Êta Mundo Melhor'?
Estela e Anabela vão ao coquetel da rádio Paraíso. Elas vão esperar um carro de aluguel e Estela notará um homem parado na esquina, observando a casa.
Ela decide ir a pé ao evento junto com Anabela, mas ficará tensa ao perceber que o homem começou a seguir as duas na rua.
A enfermeira, assustada, passa a acelerar os passos. "Por que está correndo, Estela? Está tudo bem?", pergunta Anabela.
Estela dirá que não quer que a menina perca a apresentação de Dita (Jeniffer Nascimento).
A situação se torna ainda mais arriscada quando Estela resolve atravessar a rua para fugir do tal homem e acaba ficando na frente de um veículo em alta velocidade.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Muitas pessoas suspeitam que o homem misterioso de terno branco que deixa Estela em pânico é Ernesto (Eriberto Leão), que sempre costuma usar roupas nesse estilo e cor.
O homem misterioso é o responsável por traumas de Estela e sempre a deixa assustada quando alguma figura semelhante está por perto. O mistério ainda não foi revelado na trama.