Êta Mundo Melhor! desbanca antecessoras e se torna a maior audiência da década
Bastou apenas dois meses para Êta Mundo Melhor!, de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, acumular a maior média de audiência da Globo às 18h, nesta década. A continuação da saga de Candinho já supera todos os títulos exibidos na faixa desde 2020.
Até o momento, Êta Mundo Melhor! acumula uma média de 19,6 pontos na Grande São Paulo, de acordo com dados do Kantar Ibope. Com o número, a trama já supera Amor Perfeito, que foi ao ar em 2023 e saiu de cena com 19,5 pontos. A trama era a campeã do horário na década, entre os títulos inéditos, mas acabou desbancada.
Além disso, as novas aventuras de Candinho também superam a sua antecessora Garota do Momento, que se tornou um hit no horário, e chegou ao fim com média de 18,1, a terceira menor dos últimos anos.
Por fim, Êta Mundo Melhor também supera os desempenhos de Mar do Sertão, com 19,2 pontos, No Rancho Fundo, com os mesmos 19,2, Além da Ilusão, com 19,0, Nos Tempos do Imperador, com 16,9 e a fracassada Elas por Elas, com 15,4 pontos.
