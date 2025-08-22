fechar
Filme +18 que conquistou assinantes do Globoplay está prestes a sair do streaming

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 22/08/2025 às 7:09
Filme +18 que conquistou assinantes do Globoplay está prestes a sair do streaming
Filme +18 que conquistou assinantes do Globoplay está prestes a sair do streaming - Observatório da TV

O Globoplay confirmou que o filme Swing: Em Busca do Prazer (2015) será removido do catálogo em 31 de agosto. O título, classificado para maiores de 18 anos, está na lista dos “Filmes internacionais mais assistidos” da plataforma, apesar das críticas negativas recebidas ao longo dos anos. A partir de setembro, o longa não estará mais disponível para os assinantes.

Com direção de Colin Teevan, Swing acompanha a história de Alice (Elena Anaya) e David (Owen McDonnell), um casal que vê sua relação se desgastar entre a pressão do trabalho dela e os problemas de autoestima dele. Na tentativa de reacender a chama da paixão, eles descobrem um site para swingers e acabam mergulhando em um universo de tabus, desejos ocultos e encontros ousados.

Apesar da trama picante e das cenas quentes que chamaram a atenção do público, o filme não agradou à crítica. No IMDb, tem nota 4,7, enquanto no Rotten Tomatoes amarga apenas 17% de aprovação da audiência. Mesmo assim, a curiosidade em torno da produção a transformou em um sucesso de visualizações no Globoplay.

Além de Swing: Em Busca do Prazer, a plataforma também anunciou que pelo menos outros dois títulos devem deixar o catálogo na mesma data: A Acompanhante (2015) e Arranha-Céu: Coragem Sem Limite (2018). Essas saídas acontecem por conta de prazos contratuais de exibição, comuns no mercado de streaming.

Aviso do Globoplay (Foto: Reprodução/Globoplay)

