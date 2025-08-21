fechar
Filmes | Notícia

5 filmes que acabam e dão vontade imediata de assistir de novo

Do suspense ao drama psicológico, esses 5 filmes entregam finais marcantes que pedem para serem revistos logo após terminarem! Veja

Por Alice Lins Publicado em 21/08/2025 às 17:33
Imagem do filme Parasita
Imagem do filme Parasita - Divulgação

Alguns filmes têm aquele poder raro de deixar o público vidrado até o último segundo e, quando os créditos começam a subir, a vontade é de voltar para o início.

Seja por finais surpreendentes, camadas emocionais profundas ou tramas que revelam novos detalhes a cada revisão, essas produções conquistam espaço especial na memória dos cinéfilos.

Confira 5 títulos imperdíveis que merecem replay imediato!

1. A Origem (Inception)

Dirigido por Christopher Nolan, o filme explora sonhos dentro de sonhos em uma narrativa complexa. O final aberto instiga teorias e praticamente obriga o espectador a rever para captar todos os detalhes escondidos.

2. Clube da Luta (Fight Club)

Um clássico cult de David Fincher que surpreende com uma das reviravoltas mais famosas do cinema. Rever o filme depois de conhecer o desfecho é uma experiência completamente diferente, revelando pistas que estavam ali o tempo todo.

3. Parasita

O premiado longa de Bong Joon-ho combina drama social, suspense e humor ácido em uma trama cheia de metáforas. Cada revisão traz novas camadas sobre desigualdade e crítica social, tornando impossível assistir apenas uma vez.

4. Donnie Darko

Um dos filmes mais intrigantes dos anos 2000, mistura viagem no tempo, drama adolescente e questionamentos existenciais. É daqueles que pedem uma segunda (ou terceira) sessão para conectar todas as peças da história.

5. O Sexto Sentido

O suspense de M. Night Shyamalan surpreende com um desfecho memorável. Ao reassistir, a obra ganha outra dimensão, já que cada cena revela sutis indícios que levam à grande revelação final.

