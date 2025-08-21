fechar
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta sexta-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 21/08/2025 às 15:31
Nesta sexta-feira (22), às 15h25, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme Miss Simpatia 2: Armada e Poderosa.

Ficha Técnica:

Miss Simpatia 2: Armada e Poderosa
Título Original: Miss Congeniality 2: Armed and Fabulous
País de Origem: Australiana, americana
Ano de Produção: 2005
Diretor: John Pasquin
Elenco: Sandra Bullock, Regina King, Enrique Murciano
Classe: Comédia, Ação

Sinopse:

A policial Gracie Hart vira uma celebridade. Por causa disto, ela é remanejada, mas volta à ativa para ajudar seus amigos. Ela tem a ajuda da nova parceira.

