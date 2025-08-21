fechar
Tela de Sucessos – Saiba qual filme o SBT exibe nesta sexta-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 21/08/2025 às 15:31
Nesta sexta-feira (22), às 23 horas, na Tela de Sucessos, o SBT exibe o filme Fortaleza: O Olhar do Sniper.

Ficha Técnica:

Título: Fortaleza: O Olhar do Sniper (Fortress Snipers’s Eye – EUA/2022) – Lionsgate – Ação – 14 Anos (HD) 

Elenco: Bruce Willis / Jesse Metcalfe / Chad Michael Murray

Direção: Josh Sternfeld   

Sinopse:

Rússia: duas semanas após o ataque violento à Fortaleza, Robert faz um resgate ousado para salvar a viúva de seu antigo inimigo Balzary.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

