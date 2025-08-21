5 filmes pouco falados da Netflix que vão prender sua atenção a noite inteira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Suspense, drama e surpresas: 5 filmes escondidos no catálogo da Netflix que garantem uma noite inteira de pura imersão. Saiba mais!

Nem sempre os maiores sucessos da Netflix são os únicos que merecem destaque.

A plataforma também guarda verdadeiras joias escondidas no catálogo, produções pouco comentadas, mas que conseguem deixar qualquer espectador grudado na tela do início ao fim.

Se você gosta de descobrir filmes que fogem do óbvio e quer virar a noite maratonando, confira essa lista especial.

1. O Diabo de Cada Dia

Um suspense psicológico que mistura violência, fé e obsessão. Ambientado no interior dos Estados Unidos, o longa acompanha personagens sombrios cujas vidas se entrelaçam de forma perturbadora. Com um elenco de peso, é daqueles filmes tensos que não deixam espaço para respirar.

2. Apostando Alto (Miss Sloane)

Jessica Chastain brilha neste thriller político sobre uma lobista implacável que enfrenta um dos maiores desafios de sua carreira: lutar contra a poderosa indústria de armas nos EUA. O ritmo acelerado e os diálogos afiados fazem o espectador ficar vidrado até o último minuto.

3. O Hospedeiro

Do mesmo diretor de Parasita, Bong Joon-ho, o filme mistura drama familiar, terror e crítica social. A trama gira em torno de uma criatura monstruosa que surge em Seul, mas vai muito além de um simples filme de monstro, revelando camadas emocionantes e surpreendentes.

4. Calibre

Produção britânica que entrega tensão do começo ao fim. Dois amigos decidem caçar em uma floresta isolada na Escócia, mas um erro fatal desencadeia uma sequência de acontecimentos desesperadores. Impossível assistir sem ficar com o coração na mão.

5. Fratura

Um thriller psicológico que faz o público questionar o que é real e o que é fruto da imaginação do protagonista. Após um acidente, um homem leva a filha ao hospital, mas quando ela desaparece misteriosamente, começa uma busca sufocante por respostas.