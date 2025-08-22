fechar
Supercine – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 22/08/2025 às 8:31
Neste sábado (23), às 0h30, no Supercine, a TV Globo exibe o filme Despedida em Grande Estilo.

Ficha Técnica:

Despedida em Grande Estilo
Título Original: Going In Style País de Origem: Brasil
Ano de Produção: 2017
Diretor: Zach Braff  Elenco: Morgan Freeman, Michael Caine, Alan Arkin
Classe: Comédia, Policial

Sinopse:

Willie (Morgan Freeman), Joe (Michael Caine) e Albert (Alan Arkin) são amigos há décadas. Eles levam uma vida pacata, mas sofrem com problemas financeiros. Quando Willie testemunha o assalto milionário a um banco, decide chamar Joe e Albert para elaborarem o seu próprio assalto. É a vez de os idosos se rebelarem contra a exploração dos bancos

