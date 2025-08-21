fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Saiba detalhes sobre o retorno de Flávia Alessandra como Sandra em Êta Mundo Melhor!

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 21/08/2025 às 16:40
Saiba detalhes sobre o retorno de Flávia Alessandra como Sandra em Êta Mundo Melhor!
Saiba detalhes sobre o retorno de Flávia Alessandra como Sandra em Êta Mundo Melhor! - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Sandra (Flávia Alessandra) está de volta a Êta Mundo Melhor!, pronta para abalar ainda mais a trama da novela. Depois de fugir da prisão no capítulo 13, a vilã retorna em 15 de setembro com uma fase mais perigosa e estratégica, disposta a retomar o posto de grande antagonista.

O retorno da personagem começa em Paris, em cenas dirigidas por Amora Mautner, onde Sandra encontra Inês, uma ladra que se tornará sua aliada em golpes audaciosos. Entre planos ousados e segredos revelados, a personagem exibe um livro de venenos, elemento central para as próximas armações, e se vê envolvida em um episódio de envenenamento que a coloca na mira das autoridades locais.

Após as intrigas na Europa, Sandra e Inês voltam ao Brasil carregando uma mala cheia de segredos e até um valioso anel de rubi pertencente a um barão francês. A chegada promete reacender rivalidades, espalhar medo e gerar novos conflitos, trazendo tensão extra para a novela.

Nos bastidores, a volta de Flávia Alessandra já era aguardada pelos fãs e confirmada pela equipe da trama. A atriz também apresentou um visual renovado nas redes sociais, reforçando a transformação da vilã: mais sofisticada, perigosa e pronta para movimentar os próximos capítulos de Êta Mundo Melhor!.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O post Saiba detalhes sobre o retorno de Flávia Alessandra como Sandra em Êta Mundo Melhor! foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Jornalista da Globo massacra Êta Mundo Melhor!: ‘Infantil’
Êta Mundo Melhor!

Jornalista da Globo massacra Êta Mundo Melhor!: ‘Infantil’
Flávia Alessandra revela fase difícil em casamento com Otaviano Costa
Famosos

Flávia Alessandra revela fase difícil em casamento com Otaviano Costa

Compartilhe

Tags