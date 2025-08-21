Saiba detalhes sobre o retorno de Flávia Alessandra como Sandra em Êta Mundo Melhor!
Sandra (Flávia Alessandra) está de volta a Êta Mundo Melhor!, pronta para abalar ainda mais a trama da novela. Depois de fugir da prisão no capítulo 13, a vilã retorna em 15 de setembro com uma fase mais perigosa e estratégica, disposta a retomar o posto de grande antagonista.
O retorno da personagem começa em Paris, em cenas dirigidas por Amora Mautner, onde Sandra encontra Inês, uma ladra que se tornará sua aliada em golpes audaciosos. Entre planos ousados e segredos revelados, a personagem exibe um livro de venenos, elemento central para as próximas armações, e se vê envolvida em um episódio de envenenamento que a coloca na mira das autoridades locais.
Após as intrigas na Europa, Sandra e Inês voltam ao Brasil carregando uma mala cheia de segredos e até um valioso anel de rubi pertencente a um barão francês. A chegada promete reacender rivalidades, espalhar medo e gerar novos conflitos, trazendo tensão extra para a novela.
Nos bastidores, a volta de Flávia Alessandra já era aguardada pelos fãs e confirmada pela equipe da trama. A atriz também apresentou um visual renovado nas redes sociais, reforçando a transformação da vilã: mais sofisticada, perigosa e pronta para movimentar os próximos capítulos de Êta Mundo Melhor!.