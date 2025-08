Jornalista da Globo massacra Êta Mundo Melhor!: ‘Infantil’

Clique aqui e escute a matéria

A colunista Anna Luiza Santiago, da coluna Play, do Jornal O Globo, deu nota zero para a novela Êta Mundo Melhor!, escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson. A jornalista deu nota pela suposta “infantilização” da trama. ‘Infantil’ “Nota zero para a infantilização do enredo de Êta Mundo Melhor!. A saída da vilã Sandra teve impacto bem negativo. Dia desses, o gancho final de um capítulo foi uma briga causada por uma caixa de suspiros vazia”, detonou. LEIA AGORA: Taís Araújo surge de lingerie vermelha em Vale Tudo e agita web: ‘Destruidora’ Nos comentários, os internautas divergiram. “Parece uma novelinha infantil do SBT… Pra que continuar a história do Candinho, se já tava tudo fechado?”, questionou um perfil. “A novela é maravilhosa. Estou adorando tudo”, elogiou outro perfil. “Estragaram uma novela que foi tão boa!”, lamentou outro. Apesar de ser o queridinho da Globo, Walcyr Carrasco tem muitas novelas que ainda não ganharam uma reprise na emissora, vide A Padroeira (2001), Morde & Assopra (2011), A Dona do Pedaço (2019) e tantas outras.

