Êta Mundo Melhor: Estela é mãe de Anabela? Enfermeira revela segredo a Dita

Jovem enfermeira esconde um forte segredo do passado e tem medo da reação de Celso. Saiba o que vai acontecer na novela das seis da TV Globo

Clique aqui e escute a matéria

Estela é mãe de Anabela? Essa é uma das principais dúvidas do público em relação ao segredo da personagem de Larissa Manoela em “Êta Mundo Melhor!”, novela das seis da TV Globo.

A enfermeira esconde um segredo importante do passado e decide conversar em tom de desabafo com a amiga dela, Dita (Jeniffer Nascimento) sobre o assunto.

A jovem encontrará Dita quando ela estiver entrando na rádio e pedirá um conselho para a amiga.

As duas vão até uma confeitaria e Dita pergunta o que está acontecendo. Estela ama Celso, mas teme que ele não aceite o segredo que ela guarda.

"Quando eu era muito jovem, me apaixonei por um homem mais velho. A minha família foi totalmente contra esse namoro. Mas eu não escutei eles. [...] Só que esse homem não era nada que eu pensava. Acabei dando um mau passo. Você me entende, não é?", dirá Estela.

Dita afirma que tudo isso é passado. No entanto, Estela expressa seu medo da reação de Celso, o namorado dela.

"Morro de medo que Celso não aceite! Não sei o que fazer. Se conto ou não conto para ele”, desabafa a jovem, preocupada.

"Conta a verdade. Se Celso gosta mermo d’ocê, num vai ligar do que aconteceu no passado", dirá Dita.

