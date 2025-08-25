Êta Mundo Melhor: Estela é mãe de Anabela? Enfermeira revela segredo a Dita
Jovem enfermeira esconde um forte segredo do passado e tem medo da reação de Celso. Saiba o que vai acontecer na novela das seis da TV Globo
Clique aqui e escute a matéria
Estela é mãe de Anabela? Essa é uma das principais dúvidas do público em relação ao segredo da personagem de Larissa Manoela em “Êta Mundo Melhor!”, novela das seis da TV Globo.
A enfermeira esconde um segredo importante do passado e decide conversar em tom de desabafo com a amiga dela, Dita (Jeniffer Nascimento) sobre o assunto.
A jovem encontrará Dita quando ela estiver entrando na rádio e pedirá um conselho para a amiga.
As duas vão até uma confeitaria e Dita pergunta o que está acontecendo. Estela ama Celso, mas teme que ele não aceite o segredo que ela guarda.
"Quando eu era muito jovem, me apaixonei por um homem mais velho. A minha família foi totalmente contra esse namoro. Mas eu não escutei eles. [...] Só que esse homem não era nada que eu pensava. Acabei dando um mau passo. Você me entende, não é?", dirá Estela.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Dita afirma que tudo isso é passado. No entanto, Estela expressa seu medo da reação de Celso, o namorado dela.
"Morro de medo que Celso não aceite! Não sei o que fazer. Se conto ou não conto para ele”, desabafa a jovem, preocupada.
"Conta a verdade. Se Celso gosta mermo d’ocê, num vai ligar do que aconteceu no passado", dirá Dita.