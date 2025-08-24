Êta Mundo Melhor: Sandra volta prometendo vingança

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O retorno de Sandra está próximo em Êta Mundo Melhor! A vilã interpretada por Flávia Alessandra anuncia a Celso sua volta à trama.

Clique aqui e escute a matéria

Sandra (Flávia Alessandra) vai reaparecer em "Êta Mundo Melhor!" em clima de luxo e vingança!

A vilã que o público amou odiar em "Êta Mundo Bom!", em 2016, até agora, apareceu apenas no início na trama. Porém, seu retorno se dará muito em breve!

Sandra promete retorno em carta para Celso



Após escapar da prisão, a loira sumiu do mapa, deixando Celso (Rainer Cadete) sem qualquer pista sobre seu paradeiro.

Agora, longe do Brasil, ela surge instalada em um castelo europeu, cercada de riqueza e com planos ainda mais ousados.

Para anunciar que está viva, Sandra decide escrever uma carta ao irmão. No recado, além de tranquilizá-lo sobre sua sobrevivência, revela que está envolvida com um conde milionário, alvo perfeito de sua próxima armadilha, segundo o site Resumo das Novelas.

A vilã deixa claro que pretende conquistar o título, casar-se com o nobre e, em seguida, se livrar dele para ficar com toda a herança.

Sandra promete voltar mais forte, pronta para se vingar de todos que riram dela — e disposta a transformar sua ambição em poder absoluto.