Novela | Notícia

Êta Mundo Melhor: Sandra volta prometendo vingança

O retorno de Sandra está próximo em Êta Mundo Melhor! A vilã interpretada por Flávia Alessandra anuncia a Celso sua volta à trama.

Por Thallys Menezes Publicado em 24/08/2025 às 19:22
Sandra em "Êta Mundo Melhor!"
Sandra em "Êta Mundo Melhor!" - Reprodução/Globo

Sandra (Flávia Alessandra) vai reaparecer em "Êta Mundo Melhor!"  em clima de luxo e vingança!

A vilã que o público amou odiar em "Êta Mundo Bom!", em 2016, até agora, apareceu apenas no início na trama. Porém, seu retorno se dará muito em breve!

Sandra promete retorno em carta para Celso

Após escapar da prisão, a loira sumiu do mapa, deixando Celso (Rainer Cadete) sem qualquer pista sobre seu paradeiro.

Agora, longe do Brasil, ela surge instalada em um castelo europeu, cercada de riqueza e com planos ainda mais ousados.

Para anunciar que está viva, Sandra decide escrever uma carta ao irmão. No recado, além de tranquilizá-lo sobre sua sobrevivência, revela que está envolvida com um conde milionário, alvo perfeito de sua próxima armadilha, segundo o site Resumo das Novelas.

A vilã deixa claro que pretende conquistar o título, casar-se com o nobre e, em seguida, se livrar dele para ficar com toda a herança.

Sandra promete voltar mais forte, pronta para se vingar de todos que riram dela — e disposta a transformar sua ambição em poder absoluto.

