Êta Mundo Melhor!: Sandra volta ao Brasil e tem plano estragado ao ser reconhecida
Vilã que fez sucesso na novela original voltará para a sequência. Saiba o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela das seis da TV Globo
Sandra (Flávia Alessandra) vai voltar ao Brasil nos próximos capítulos de “Êta Mundo Melhor!”, novela das seis da Globo.
Após se tornar suspeita de ter envenenado o homem que se apaixonou por ela, Sandra voltará ao Brasil e se disfarçará para que ninguém a reconheça.
Seus planos de passar despercebida serão rapidamente fracassados: após se hospedar em um hotel para se reaproximar do irmão, Celso (Rainer Cadete), Sandra será rapidamente reconhecida.
Usando um chapéu e óculos escuros, a vilã estará caminhando pelas ruas de São Paulo quando será notada por Araújo (Flávio Tolezani), que reconhecerá sua voz.
Sandra fingirá um forte sotaque português e até agredirá Araújo com um tapa no rosto, dizendo que ele estava "importunando mulheres na rua".
Sandra voltará ao hotel e contará o que aconteceu a Inês, personagem que voltou com ela ao país.
"Mandei um tabefe no infeliz!", ela comemora, acreditando que o disfarce funcionou.
No entanto, a verdade é que o encontro deixou Araújo desconfiado. "Não pode ser... Mas me pareceu que era Sandra", dirá o homem.
Sandra deve voltar ao Brasil nos capítulos que irão ao ar em outubro em “Eta Mundo Melhor”.