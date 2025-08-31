Marcelo Argenta fala sobre casal gay em ‘Êta Mundo Melhor!’: “Seria pecado não desenvolver”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Marcelo Argenta está de volta às novelas em Êta Mundo Melhor!, em cartaz na faixa das seis da Globo. Na trama, ele interpreta Lauro, personagem que se revelou gay e forma par romântico com Tobias (Cleiton Moraes), mas vivem os altos e baixos de um debate delicado e contemporâneo.

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, o ator abriu o coração sobre como reage à expectativa do público pela reconciliação do casal. “É algo que eu torço. Eu acho que foi muito legal a forma como foi construída a história dos dois, a forma como a gente levou a história do Lauro e do Tobias, sem afetações, de uma forma muito natural, dois homens ali”, disse.

“É algo que eu espero manter dessa mesma forma. E de verdade, eu torço muito, e realmente não sei o que que os autores pretendem fazer. Mas eu acho que seria um pecado não desenvolver ou deixar morrer essa história”, declarou Marcelo Argenta.

Para o ator de Êta Mundo Melhor!, a abordagem da homossexualidade, em um tempo marcado pela opressão, é algo ainda mais desafior de ser representado. “Ele é solteiro, se solteiro ele é mal visto, se ele assumir seu relacionamento, há o preconceito, então eu de verdade gostaria muito que os autores desenvolvessem. Eu não falo nem só o contato físico entre os personagens, mas a convivência deles. Eu não sei o que que eles vão fazer do Lauro e do Tobias. Eu torço para que a história se desenvolva”, afirmou.

