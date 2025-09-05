Novela turca faz Vale Tudo passar vergonha em plataforma da Globo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A novela turca Dolunay, protagonizada por Can Yaman, é o produto mais visto pela plataforma de streaming Globoplay. Inclusive, derrubou o remake de Vale Tudo. A informação é do colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5.

Segundo o colunista, a emissora acredita que a audiência vai aumentar ainda mais quando a trama começar a ser exibida também no Globoplay Novelas, antigo canal Viva. A obra turca teve a melhor estreia na história do Globoplay, isso com apenas 17 capítulos disponibilizados.

O sucesso de Dolunay talvez se explica pelo fato da trama ser um pouco mais leve, divertida, comparada a outras produções turcas, que carregam bastante no drama. Com a história romântica de uma estudante de gastronomia, Nazli (Özge), pelo empresário Ferit (Can).

No Globoplay, tem outras inúmeras produções turcas, como A Sonhadora, O Último Verão, Mãe, que já foi reprisada no GNT, e tantas outras.

