Novela turca faz Vale Tudo passar vergonha em plataforma da Globo
A novela turca Dolunay, protagonizada por Can Yaman, é o produto mais visto pela plataforma de streaming Globoplay. Inclusive, derrubou o remake de Vale Tudo. A informação é do colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5.
Segundo o colunista, a emissora acredita que a audiência vai aumentar ainda mais quando a trama começar a ser exibida também no Globoplay Novelas, antigo canal Viva. A obra turca teve a melhor estreia na história do Globoplay, isso com apenas 17 capítulos disponibilizados.
O sucesso de Dolunay talvez se explica pelo fato da trama ser um pouco mais leve, divertida, comparada a outras produções turcas, que carregam bastante no drama. Com a história romântica de uma estudante de gastronomia, Nazli (Özge), pelo empresário Ferit (Can).
No Globoplay, tem outras inúmeras produções turcas, como A Sonhadora, O Último Verão, Mãe, que já foi reprisada no GNT, e tantas outras.
