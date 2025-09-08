fechar
Letícia Spiller volta às novelas da TV Globo após sete anos

Atriz estava longe das novelas da emissora desde "O Sétimo Guardião", que foi ao ar em 2018. Agora, ela retorna aos folhetins em "Coração Acelerado"

Por Marilia Pessoa Publicado em 08/09/2025 às 13:11
Leticia Spiller
Leticia Spiller - Reprodução/Instagram

Letícia Spiller retornará às novelas da TV Globo após sete anos longe da dramaturgia na emissora.

Ela interpretará Janete na nova novela “Coração Acelerado”, com estreia marcada para janeiro no horário das sete. O folhetim substituirá Dona de Mim.

O último trabalho de Letícia nas novelas da Globo foi em O Sétimo Guardião, de 2018.

De acordo com a coluna Play, do jornal O Globo, Janete será mãe de Agrado (Isadora Cruz), uma das protagonistas. Janete sonhava em se tornar cantora quando era mais jovem, mas teve que deixar o sonho para trás e se mudar da cidade.

Agrado vai realizar o sonho da mãe e investirá na carreira na música sertaneja.

Entre outros trabalhos de Letícia fora das novelas está Matinta Perera na segunda temporada de "Cidade Invisível" (Netflix). Agora se dedica às gravações do filme "Ataque ao Metrô", inspirado no livro "Linha 4 Amarela", de Felipe S. Mendes.

Além disso, a atriz também estrelou a novela portuguesa "Ninguém Como Tu".

Coração Acelerado se desenrola em Bom Retorno, uma cidade fictícia em Goiás. A novela acompanha a jornada de Agrado (Isadora Cruz) e Eduarda (Gabz), que formarão a dupla sertaneja "As Donas da Voz".

Elas precisarão enfrentar os desafios e o preconceito do universo do feminejo para alcançar o sucesso.

