Três Graças: nova novela de Aguinaldo Silva terá retorno de Nazaré e Comendador José Alfredo

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 25/08/2025 às 18:18
Três Graças: nova novela de Aguinaldo Silva terá retorno de Nazaré e Comendador José Alfredo
Três Graças: nova novela de Aguinaldo Silva terá retorno de Nazaré e Comendador José Alfredo - Observatório dos Famosos

Três Graças, próxima novela de Aguinaldo Silva, já nasce cercada de expectativa. E não apenas pelo enredo central, mas também pelo retorno de figuras icônicas de outras produções do autor. Além de fazer menção à Nazaré, personagem de Renata Sorrah em Senhora do Destino (2004), a trama contará com a presença especial de ninguém menos que o Comendador José Alfredo, interpretado por Alexandre Nero em Império (2014). As informações são da jornalista Carla Bittencourt, do portal LeoDias.

O retorno da vilã icônica é carregado de simbolismo. Na história, esse será o nome do “carro de estimação” de Joaquim, vivido por Marcos Palmeira. Enquanto Nazaré surge como lembrança afetiva em versão inusitada, o Comendador retorna em carne e osso. O personagem aparecerá em capítulos que envolvem diretamente o núcleo de Kasper DaMatta (Miguel Falabella), um colecionador de arte de reputação duvidosa.

Com estreia prevista para outubro, Três Graças terá como fio condutor a história de três mulheres de gerações diferentes: Lígia (Dira Paes), Gerluce (Sophie Charlotte) e Joélly (Alana Cabral), que enfrentam a maternidade solo desde a adolescência. O drama ganha contornos de suspense e corrupção, marca registrada do autor, e será dirigido por Luis Henrique Rios.

A escolha de Aguinaldo Silva em cruzar universos reafirma seu estilo de valorizar a própria obra e dialogar com a memória afetiva do público. A presença do Comendador, em especial, resgata o impacto de Império e cria uma conexão emocional com os espectadores.

Ainda que seja uma participação pontual, o retorno de José Alfredo promete ser um dos pontos altos da trama, transformando o crossover em um momento de nostalgia e novidade ao mesmo tempo.

