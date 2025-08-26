fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Como estão as crianças da novela Fina Estampa atualmente? Veja o antes e depois

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 26/08/2025 às 18:01
Como estão as crianças da novela Fina Estampa atualmente? Veja o antes e depois
Como estão as crianças da novela Fina Estampa atualmente? Veja o antes e depois - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

A novela Fina Estampa, exibida originalmente em 2011, marcou a infância de diversos atores mirins que, ao longo dos anos, seguiram trajetórias distintas. Com a reprise da trama no Globoplay Novelas desde 18 de agosto de 2025, é interessante observar como esses jovens talentos evoluíram e o que estão fazendo atualmente. Confira a seguir:

Gabriel Pelícia – Quinzinho

Gabriel Pelícia interpretou o travesso Quinzinho, filho de Quinzé (Malvino Salvador) e Teodora (Carolina Dieckmann). Na época, ele tinha apenas 4 anos. Hoje, aos 18 anos, Gabriel se afastou da carreira artística e não há informações recentes sobre sua atual profissão. Sua última publicação no Instagram foi feita em 2021, quando ele tinha 14 anos, e sua última entrevista foi para o site NaTelinha, em 2022.

Gabriel Pelícia em 2011 e em 2021 (Foto: Reprodução/Globo/Instagram)

Vitor Colman – Pedro Jorge

Aos 11 anos, Vitor Colman interpretou Pedro Jorge, o sobrinho da polêmica doutora Danielle, papel encarnado por Renata Sorrah. Após Fina Estampa, Vitor atuou em Malhação e Detetives do Prédio Azul. Atualmente, com 25 anos, ele também se dedica à música, sendo guitarrista e professor.

Vitor Colman em 2011 e em 2025 (Foto: Reprodução/Globo/Instagram)

Davi Lucas – René Júnior

David Lucas cresceu na frente das câmeras e encarnou papéis inesquecíveis ao longo da carreira. Em Fina Estampa, viveu René Junior, quando tinha 16 anos. Hoje, com 30 anos, ele é formado em psicologia e atua como terapeuta cognitivo-comportamental.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP
Davi Lucas em 2011 e em 2025 (Fotos: Reprodução/Globo/Instagram)

O post Como estão as crianças da novela Fina Estampa atualmente? Veja o antes e depois foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Globo anuncia nova reprise de "Fina Estampa" na TV
Novelas

Globo anuncia nova reprise de "Fina Estampa" na TV
Argentina estampa foto de Maradona em camisa do jogo com Chile

Argentina estampa foto de Maradona em camisa do jogo com Chile

Compartilhe

Tags