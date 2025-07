Globo anuncia nova reprise de "Fina Estampa" na TV

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A novela “Fina Estampa” será reprisada novamente. A TV Globo anunciou, nesta quarta-feira (16) que o folhetim escrito por Aguinaldo Silva vai passar no canal a cabo Globoplay Novelas.

A novela foi ao ar entre 2011 e 2012 e chegou a ser reprisada na TV aberta em 2020. Em 2025, a trama voltará no dia 18 de agosto, a partir das 22h40, no Globoplay Novelas, antigo Viva.

Qual é a história da novela Fina Estampa?

Na trama de “Fina Estampa”, Griselda (Lilia Cabral), uma faz-tudo, sustenta os filhos Quinzé (Malvino Salvador), Antenor (Caio Castro) e Amália (Sophie Charlotte) após o desaparecimento do marido, Pereirinha (José Mayer), no mar.

A protagonista se choca com a socialite Tereza Cristina (Christiane Torloni), esposa do chef Renê (Dalton Vigh), por quem Griselda se apaixona. A vilã conta com a cumplicidade de seu mordomo fiel, Crô (Marcelo Serrado).