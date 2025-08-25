Vale Tudo: Ana Clara ameaça grave segredo de Odete Roitman
Jovem deixará a vilã completamente irritada após se aproximar de Heleninha. Saiba o que vai acontecer em breve na novela das nove da TV Globo
Ana Clara (Samantha Jones) confrontará Odete Roitman (Debora Bloch) nos próximos capítulos de "Vale Tudo".
O confronto tenso acontecerá quando Odete descobrir a amizade entre Ana e Heleninha (Paolla Oliveira) em reuniões dos Alcoólicos Anônimos.
A descoberta da amizade acontece quando Heleninha conta à tia Celina (Malu Galli) sobre sua nova amiga. Odete ouve a conversa e entra em pânico.
Odete entrará furiosa na casa onde esconde seu filho, Leonardo (Guilherme Magon), que está sob cuidados de Ana Clara.
A vilã ficará ainda mais irritada quando Ana revelar que se casou com Leonardo.
"Fica longe da minha filha! O que é que você quer atrás da Heleninha?", dirá Odete.
"Me larga, sua louca", responderá Ana.
"Eu me casei com o Leonardo, sogra", a jovem conta a verdade.
"Você está louca!", responde Odete.
"Não, eu não estou. Eu estou casada. O meu marido tem direito a um terço de tudo, dona Odete. E eu quero esse dinheiro", finaliza a garota, deixando a vilã desesperada.