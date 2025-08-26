Vale Tudo pega no tranco e tem ibope absurdo na Globo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A Globo, finalmente, voltou a sorrir com Vale Tudo na Grande São Paulo. Na última semana, com uma série de revelações bombásticas, o remake de Manuela Dias teve uma audiência absurda, que não se via desde março de 2024, com o remake de Renascer.

Segundo o colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5, em dados compartilhados do Kantar Ibope, a trama global emplacou 26,3 pontos de média semanal no período entre 18 e 23 de agosto. Foi justamente quando os podres de Maria de Fátima (Bella Campos) vieram à tona e a relação de Odete Roitman (Debora Bloch) e César (Cauã Reymond) foram intensificadas.

O primeiro recorde de audiência da trama de Manuela Dias só foi possível quando a novela turca Força de Mulher, da Record, terminou. A trama estrangeira foi um sucesso na emissora dos Bispos, chegando até a 10 pontos no horário.

Vale Tudo termina em outubro. Em seu lugar, entra a trama Três Graças. A obra marca o retorno de Aguinaldo Silva à Globo e ao horário nobre da emissora.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br