Vale Tudo pega no tranco e tem ibope absurdo na Globo

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 26/08/2025 às 12:29
A Globo, finalmente, voltou a sorrir com Vale Tudo na Grande São Paulo. Na última semana, com uma série de revelações bombásticas, o remake de Manuela Dias teve uma audiência absurda, que não se via desde março de 2024, com o remake de Renascer.

Segundo o colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5, em dados compartilhados do Kantar Ibope, a trama global emplacou 26,3 pontos de média semanal no período entre 18 e 23 de agosto. Foi justamente quando os podres de Maria de Fátima (Bella Campos) vieram à tona e a relação de Odete Roitman (Debora Bloch) e César (Cauã Reymond) foram intensificadas.

O primeiro recorde de audiência da trama de Manuela Dias só foi possível quando a novela turca Força de Mulher, da Record, terminou. A trama estrangeira foi um sucesso na emissora dos Bispos, chegando até a 10 pontos no horário.

Vale Tudo termina em outubro. Em seu lugar, entra a trama Três Graças. A obra marca o retorno de Aguinaldo Silva à Globo e ao horário nobre da emissora.

