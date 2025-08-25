Bella Campos defende Maria de Fátima em Vale Tudo: "Ela é uma vítima"
Vilã ou incompreendida? Maria de Fátima divide opiniões no remake de "Vale Tudo"! Em entrevista, a atriz Bella Campos defende a personagem.
Bella Campos saiu em defesa de sua personagem Maria de Fátima, na novela "Vale Tudo"
Em entrevista a atriz surpreendeu ao negar que a jovem golpista da trama das 21h seja uma vilã.
Bella Campos fala sobre Maria de Fátima em Vale Tudo
Para Bella Campos, a filha de Raquel (Taís Araújo) é, na verdade, fruto do tempo em que vive. “Eu não considero a Maria de Fátima uma vilã, eu também considero ela uma vítima”, declarou em entrevista ao Omelete, durante o Festival de Cinema de Gramado.
Na mostra, a atriz divulga o filme "Cinco Tipos de Medo", vencedor do Kikito de melhor longa, que conta com Bella no elenco.
Segundo Bella, a personagem reflete o desejo de muitos jovens de transformar a vida por meio da internet e da influência digital, pontua o Notícias da TV.
"Ela é uma vítima desse momento que a gente vive, de ver tantos jovens achando que podem... Achando com uma certa coerência, até, que podem vencer, se tornando digitais influencers, a gente vê a internet mudando a vida de tantas pessoas pra positivo", falou Bella.
A atriz também criticou o estereótipo associado aos criadores de conteúdo, ressaltando o impacto representativo de nichos online.
"Acho ela uma menina muito batalhadora, sim. Independentemente do que ela faz, da forma como ela faz, ela mostra a que veio e segue assim, e a galera gosta disso, porque a galera gosta de se ver possível", revelou a atriz.
