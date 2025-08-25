Vale Tudo: Raquel recupera a Paladar e volta a ser rica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Raquel voltará a passar por emoções fortes, agora de forma positiva em "Vale Tudo"! A protagonista da trama reconquistará sua empresa graças a Celina.

Clique aqui e escute a matéria

Raquel (Taís Araújo) viverá um momento de reviravolta em "Vale Tudo"!

Após perder a Paladar por causa das armações de Odete (Débora Bloch) ela volta às origens vendendo sanduíches na praia.

Porém, o retorno não será por muito tempo, e a protagonista terá uma surpresa e tanto.

Vale Tudo: Raquel volta a ser rica

Tomada pelo remorso, Celina (Malu Galli) decide desfazer sua aliança com a irmã, comprará novamente a casa em que a Paladar funcionava e o dará para a cozinheira, revela o colunista André Romano, do jornal O Tempo.

Com as portas abertas novamente, Raquel retoma os negócios, e o transforma o espaço em um centro de solidariedade, criando um projeto social voltado a moradores de rua.

O gesto gera comoção e atrai o apoio de grandes empresas, garantindo patrocínios e reconhecimento.

Assim, a personagem reconquista o sucesso e a estabilidade financeira, mas sem abrir mão de sua honestidade, como tanto quis mostrar à filha, Maria de Fátima (Bella Campos).

Qual é o final de Raquel em Vale Tudo?

Na versão original da trama, Raquel não chega a perder a Paladar, e segue sendo uma empresária próspera do ramo de alimentação até o fim da história.

Ela termina a história feliz ao lado de Ivan (Antonio Fagundes), criando o bebê de Maria de Fátima (Gloria Pires) a pedido da filha, que deixa o Brasil em busca de uma vida melhor.