Vale Tudo | Notícia

Vale Tudo: Raquel recupera a Paladar e volta a ser rica

Raquel voltará a passar por emoções fortes, agora de forma positiva em "Vale Tudo"! A protagonista da trama reconquistará sua empresa graças a Celina.

Por Thallys Menezes Publicado em 25/08/2025 às 19:41 | Atualizado em 25/08/2025 às 19:43
Raquel (Taís Araújo) em Vale Tudo
Raquel (Taís Araújo) em Vale Tudo - Reprodução/Globo

Raquel (Taís Araújo) viverá um momento de reviravolta em "Vale Tudo"!

Após perder a Paladar por causa das armações de Odete (Débora Bloch) ela volta às origens vendendo sanduíches na praia.

Porém, o retorno não será por muito tempo, e a protagonista terá uma surpresa e tanto.

Vale Tudo: Raquel volta a ser rica

Tomada pelo remorso, Celina (Malu Galli) decide desfazer sua aliança com a irmã, comprará novamente a casa em que a Paladar funcionava e o dará para a cozinheira, revela o colunista André Romano, do jornal O Tempo.

Com as portas abertas novamente, Raquel retoma os negócios, e o transforma o espaço em um centro de solidariedade, criando um projeto social voltado a moradores de rua.

O gesto gera comoção e atrai o apoio de grandes empresas, garantindo patrocínios e reconhecimento.

Assim, a personagem reconquista o sucesso e a estabilidade financeira, mas sem abrir mão de sua honestidade, como tanto quis mostrar à filha, Maria de Fátima (Bella Campos).

Qual é o final de Raquel em Vale Tudo?

Na versão original da trama, Raquel não chega a perder a Paladar, e segue sendo uma empresária próspera do ramo de alimentação até o fim da história.

Ela termina a história feliz ao lado de Ivan (Antonio Fagundes), criando o bebê de Maria de Fátima (Gloria Pires) a pedido da filha, que deixa o Brasil em busca de uma vida melhor.

