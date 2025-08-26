fechar
Vale Tudo: Fátima toma atitude surpreendente e consegue o perdão de Raquel

Na versão original da novela, jovem vilã vai ajudar a mãe nos capítulos finais da trama. Confira o que pode acontecer nos próximos capítulos

Por Marilia Pessoa Publicado em 26/08/2025 às 17:05 | Atualizado em 26/08/2025 às 17:06
Maria de Fátima em Vale Tudo.
Maria de Fátima em Vale Tudo. - Reprodução/Globo

Maria de Fátima (Bella Campos) vai finalmente conseguir o perdão da mãe, Raquel (Taís Araújo) nos capítulos finais da novela “Vale Tudo”.

De acordo com a versão original da trama, uma atitude surpreendente da jovem vilã fez a mãe voltar a confiar nela de novo.

Fátima busca uma forma de se redimir com sua mãe e decide agir para livrar Ivan da cadeia. Ela sabe que, se conseguir as provas que incriminam o executivo que estão com Odete Roitman (Débora Bloch), sua mãe pode perdoá-la.

Com a ajuda de César, Maria de Fátima tenta roubar os documentos. A dupla invade o apartamento e encontra as provas. Fátima entrega a Raquel, que se surpreende com a atitude da filha. As duas voltam a se entender.

Apesar disso, nem tudo ficará tranquilo para a dupla na reta final da trama. A atitude suspeita de Fátima e César de pegar os pertences de Odete acaba fazendo com que eles se tornem suspeitos do assassinato da vilã.

Ainda não se sabe se o remake seguirá esses acontecimentos da versão original, já que a autora tem realizado algumas mudanças na trama.

