Vale Tudo: Fátima toma atitude surpreendente e consegue o perdão de Raquel
Na versão original da novela, jovem vilã vai ajudar a mãe nos capítulos finais da trama. Confira o que pode acontecer nos próximos capítulos
Maria de Fátima (Bella Campos) vai finalmente conseguir o perdão da mãe, Raquel (Taís Araújo) nos capítulos finais da novela “Vale Tudo”.
De acordo com a versão original da trama, uma atitude surpreendente da jovem vilã fez a mãe voltar a confiar nela de novo.
Fátima busca uma forma de se redimir com sua mãe e decide agir para livrar Ivan da cadeia. Ela sabe que, se conseguir as provas que incriminam o executivo que estão com Odete Roitman (Débora Bloch), sua mãe pode perdoá-la.
Com a ajuda de César, Maria de Fátima tenta roubar os documentos. A dupla invade o apartamento e encontra as provas. Fátima entrega a Raquel, que se surpreende com a atitude da filha. As duas voltam a se entender.
Apesar disso, nem tudo ficará tranquilo para a dupla na reta final da trama. A atitude suspeita de Fátima e César de pegar os pertences de Odete acaba fazendo com que eles se tornem suspeitos do assassinato da vilã.
Ainda não se sabe se o remake seguirá esses acontecimentos da versão original, já que a autora tem realizado algumas mudanças na trama.