Resumo de Vale Tudo: saiba o que acontece na novela de 01/09 a 06/09

Mais uma semana com acontecimentos surpreendentes, flagras e reviravoltas chocantes na novela das nove da TV Globo. Saiba o que vai acontecer na trama

Muitas emoções estão chegando nesta semana em “Vale Tudo”, novela das nove da TV Globo.

Com reviravoltas, flagras e revelações surpreendentes, a trama se encaminha para mais uma virada.

A seguir, confira o resumo dos capítulos desta semana de segunda-feira (1º) até sábado (6).

Resumo da Semana Vale Tudo

Segunda, 01/09

Poliana consegue reativar cinco contratos para a Paladar, enquanto Heleninha desconfia do comportamento de Ana Clara. Maria de Fátima joga sujo e envia fotos suas com César para Odete, que, inesperadamente, pede César em casamento.

Maria de Fátima não se abala e propõe uma aliança a Mário Sérgio. Segredos vêm à tona quando Maria de Fátima segue Odete até a casa de Ana Clara e descobre que Leonardo é filho de Odete, o que lhe dá um novo trunfo.

Terça, 02/09

Agora com a faca e o queijo na mão, Maria de Fátima chantageia Odete, ameaçando revelar a existência de Leonardo. Em meio a isso, Raquel decide transformar a Paladar em um restaurante.

Afonso é internado no hospital, acompanhado por Solange, e André pressiona Aldeíde a assumir o namoro. A noite termina em caos quando Heleninha chega bêbada e briga com Celina.

Quarta, 03/09

Celina fica chocada com a atitude de Heleninha. Marco Aurélio planeja deixar o Brasil e pede Leila em casamento, enquanto Jarbas organiza uma festa surpresa para as bodas de 25 anos com Consuêlo.

Renato se oferece para ir a uma reunião de AA com Heleninha. As coisas esquentam na galeria de Heleninha, onde Ana Clara e Odete se encontram e o clima fica pesado.

Quinta, 04/09

Odete repreende Heleninha por levar uma estranha à galeria. Ela vai até a casa de Ana Clara, encontra Leonardo agitado com sua presença e a repreende por deixá-lo sozinho.

Mesmo com César, Odete não consegue parar de pensar no filho. Aldeíde fica com medo quando André avisa que assumirá o namoro dos dois na festa de Consuêlo.

Sexta, 05/09

Heleninha pede desculpas a Ana Clara pelo comportamento de Odete. A tensão aumenta com a saúde de Afonso, que precisa de um transplante de medula. Odete surpreende a todos ao chegar na casa de Ana Clara com enfermeiros para levar Leonardo, mas a jovem implora por uma última chance.

As comemorações de Consuêlo e Jarbas são duplamente emocionantes: ele a pede em casamento novamente na festa surpresa. Mas a felicidade dura pouco, e Consuêlo flagra Aldeíde com André.

Sábado, 06/09

Consuêlo acusa Aldeíde e a briga entre elas se instaura. André deixa claro que não vai terminar o namoro, e se muda para a casa de Poliana e Aldeíde. A situação de Afonso piora, e ele diz que não quer continuar o tratamento, mas Solange o anima a seguir.

Maria de Fátima provoca a família Roitman ao fazer uma postagem expondo a todos, enquanto Odete tenta controlar os danos e convoca um encontro em família, aparecendo com César e constrangendo a todos.