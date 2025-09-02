Final de Vale Tudo decepciona nos bastidores com mudanças na história original

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Segundo site, final de "Vale Tudo" será diferente da novela original e pode deixar o público chocado, especialmente com Ivan (Renato Góes).

"Vale Tudo" se aproxima de sua reta final e a expectativa do público pelo desfecho está alta.

Com fim marcado para 17 de outubro, a novela começa a entrar em seus momentos decisivos, e quem acha que já sabe como a trama vai terminar está enganado.

Isso pois Manuela Dias, que escreve o remake, prepara uma série de mudanças no final original dos personagens.

Final de Vale Tudo não será o mesmo da versão original

A Globo deixou Manuela livre para modificar o desfecho da trama, e algumas informações estão sendo mantidas em segredo até mesmo para o elenco.

Segundo o Notícias da TV, apenas os protagonistas da história, incluindo Taís Araújo, intérprete de Raquel, têm uma noção geral de como será o final da trama. Várias cenas estão sendo mantidas em sigilo.

As fontes do site revelam que as mudanças não agradaram a todos nos bastidores da novela e que o público também pode ficar decepcionado.

Um dos personagens mais citados quando o assunto são mudanças controversas na trama é Ivan (Renato Góes). Não foram dados mais detalhes sobre quais seriam as modificações.

Qual é o final de Ivan e Raquel em Vale Tudo?

Na versão original, Ivan (Antonio Fagundes) vai preso após uma armação de Odete (Beatriz Segall). Após alguns anos detido, ele é libertado e vive feliz com Raquel (Taís Araújo), que se tornou uma empresária reconhecida mundialmente.