Vale Tudo | Notícia

Marco Aurélio morre em Vale Tudo? Vilão leva um tiro e Odete é suspeita

"Vale Tudo" terá uma reviravolta inédita! Nos próximos capítulos, Marco Aurélio será baleado e o autor dos disparos seguirá um mistério.

Por Thallys Menezes Publicado em 26/08/2025 às 18:56
Marco Aurélio (Alexandre Nero) em Vale Tudo
Marco Aurélio (Alexandre Nero) em Vale Tudo - Reprodução/Globo

Nos próximos capítulos do remake de "Vale Tudo", Marco Aurélio (Alexandre Nero) será alvo de um atentado que promete movimentar a trama.

No ataque, o empresário levará um tiro, que terá consequências bombásticas para a trama.

Vale Tudo: Marco Aurélio leva um tido e jura vingança

Apesar do susto, Marco Aurélio sobrevive e reaparece em cena com o braço imobilizado, tomado pela raiva e pela vontade de se vingar, revela a colunista Carla Bittencourt.

A grande dúvida ficará em torno da autoria do crime, pois haverá vários suspeitos, entre eles, Odete Roitman (Débora Bloch).

Antes do atentado, ela vai travar embates com Marco Aurélio, chegando a declarar guerra após descobrir fraudes na TCA, segundo a colunista.

No entanto, o leque de inimigos do empresário é amplo e a tentativa de assassinato pode ter mandantes diversos.

Qual é o final de Marco Aurélio?

O atentado a Marco Aurélio é uma criação original de Manuela Dias para o remake da trama e não estava presente na primeira versão.

Na novela de 1988, o empresário interpretado por Reginaldo Faria foge do país com Leila (Cássia Kis) e Bruno (Danton Mello), após a mulher matar Odete Roitman (Beatriz Segall) por engano.

Em uma das últimas cenas da trama, Marco Aurélio "dá uma banana" para o Brasil enquanto foge, em uma das imagens mais icônicas das telenovelas.

