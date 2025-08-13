fechar
Novela | Notícia

Com quem Joyce fica em História de Amor? Saiba final da personagem

Personagem teve muitos momentos conturbados durante a novela que está em exibição na edição especial da Globo. Confira como vai ser o final dela

Por Marilia Pessoa Publicado em 13/08/2025 às 16:09
Imagem de Helena e Joyce em História de Amor.
Imagem de Helena e Joyce em História de Amor. - Reprodução/Globo

Clique aqui e escute a matéria

Muitas coisas vão acontecer com Joyce no final da edição especial da novela ‘História de Amor’.

A personagem vivida por Carla Marins terminará a novela junto com Caio (Ângelo Paes Leme), pai de sua filha. Seu outro pretendente, Bruno (Cláudio Lins), ficará sozinho.

Na novela, Joyce enfrentou o desprezo de Caio, o namorado que se recusa a assumir a paternidade de seu filho. Para completar, durante uma discussão, ela cai da escada, o que resulta no parto prematuro da filha, Alice.

A bebê nasce com complicações e precisa de cuidados na UTI neonatal.

Joyce chega a expulsar a mãe, Helena, de casa. O ponto de ruptura ocorre quando a amiga Marta revela um segredo chocante: Helena não é sua mãe biológica. A verdadeira mãe de Joyce era Maria Lúcia, irmã de Helena, que morreu no parto.

Leia Também

Helena, então, criou a sobrinha para protegê-la.

Mesmo com todo conflito, Joyce decide buscar a reconciliação com Helena, em uma cena emocionante.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Na vida amorosa, Joyce se vê em um dilema: escolher entre Bruno, o amigo que a apoiou incondicionalmente, ou Caio, o pai de sua filha, que demonstra ter amadurecido.

Apesar de toda a gratidão e carinho por Bruno, Joyce decide dar uma segunda chance a Caio, na esperança de construir uma família.

A despedida de Bruno é comovente: ele aceita a decisão de Joyce e parte para estudar no exterior, prometendo manter a amizade.

Leia também

Flávio Ricco: Quantidade de canais esportivos supera bem o número dos necessários
Canais esportivos

Flávio Ricco: Quantidade de canais esportivos supera bem o número dos necessários
Melhores Séries Coreanas Netflix: 5 doramas incríveis para maratonar
DORAMAS

Melhores Séries Coreanas Netflix: 5 doramas incríveis para maratonar

Compartilhe

Tags