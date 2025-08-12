Lázaro Ramos pode estrelar novela ambientada em Pernambuco
Lázaro Ramos está de volta à Globo! O ator pode entrar em dois projetos importantes da emissora, disputando papéis que podem marcar sua carreira.
Lázaro Ramos retorna à Globo com contrato fixo e já se vê no centro de uma disputa interna entre duas novelas de grande destaque.
Inicialmente, o ator havia sido escalado para viver o vilão de “Coração Acelerado”, trama das sete que vai explorar o universo da música sertaneja e temas atuais como o empoderamento feminino e os bastidores do show business, com estreia prevista para janeiro. Porém, os planos podem mudar!
Lázaro Ramos pode estar em nova novela das seis
Lázaro recebeu convite para integrar o elenco de “A Nobreza do Amor”, novela das seis que substitui "Êta Mundo Melhor!", revela a colunista Carla Bittencourt.
A nova produção é escrita por Duca Rachid, Elísio Lopes Jr. e Júlio Fischer, responsáveis por "Amor Perfeito", de 2023, estrelada por Camila Queiroz e Diogo Almeida.
A trama traz uma história de época ambientada em um reino africano fictício e no interior de Pernambuco dos anos 1920, com forte apelo à representatividade negra.
Inicialmente, a ideia seria que Lázaro interpretasse em "Coração Acelerado", novela das sete de Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento que substitui "Dona de Mim" o primeiro vilão de sua carreira.
Nos bastidores da emissora, diretores e produtores de ambos os folhetins estão empenhados em contar com o talento do ator em seus respectivos elencos, o que mantém a decisão sobre seu próximo papel ainda em aberto, revela o site. Ambas as novelas têm previsão de estreia para 2026.
Desde sua estreia nas novelas em 2006, Lázaro Ramos já participou do elenco fixo de seis novelas, como "Cobras & Lagartos" (2006), "Duas Caras" (2007), "Insensato Coração" (2011) e "Lado a Lado" (2012).
Sua participação mais recente em novelas foi em "Elas por Elas" (2023), no papel de Mário Fofoca.